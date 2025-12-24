ضبط المتهمين في واقعة التعدي على طالبة بكلية الطب بفاقوس

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط صاحب مقهى وزوجته ونجليهما مقيمين كفر العدوي التابع لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية في واقعة التعدى على طالبة بكلية العلاج الطبيعى فى الشارع بسبب خلافات على الميراث.

كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مجموعة من الصور التي توثق واقعة التعدي على الطالبة من قبل أحد أقاربها، إثر خلافات حول الميراث وسط تعليقات مصحوبة بتعليقات تطالب بضبط المتهمين والتحقيق في الواقعة.

وعلي الفور رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، المقطع المتداول وتم فحص الواقعة، وتبين قيام " حمدى ع " 62 عاما صاحب مقهى وزوجته " ن ع " 50 عاما ربة منزل، ونجليهما " ك ح ع" 28 عاما عامل بمقهى ، و" م ح " 19 عاما طالبة بكلية التربية النوعية، بالتعدى بالسب والقذف والضرب بالأيدي على " نورا م م " 19 عاما طالبة بالفرقة الثانية بكلية العلاج الطبيعي بالجامعة الأهلية، وإصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكذلك التعدي على خال الطالبة ويدعى " محمود م ع " 39 عاما عاما مصابا بكدمات وسحجات.

وتبين من الفحص أنه توجد خلافات بين المتهم الأول عم والدة الطالبة بسبب خلافات على الميراث " ثمن مقهى"، ومطالبة الطالبة وخالها بباقى مستحقاتهما من الميراث،وكشفت التحريات أنه توجد خلافات قديمة بينهما ومحاضر متبادلة بين صاحب المقهى وبين الطالبة وخالها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 33415 جنح مركز شرطة فاقوس لسنة 2025 وإحالة المشكو فى حقهم للنيابة العامة.