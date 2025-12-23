ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الجهود لجذب الشباب نحو الإقبال على التدريب و تأهيلهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل تماشيا مع خطة الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص وربطها بإحتياجات سوق العمل و الإستفادة من الخدمات التدريبية التى تقدمها الوزارة فى هذا المجال.

ومن جانبه أشار خالد الشيخ وكيل وزارة العمل الي قيام مديرية العمل بالتنسيق مع مركز التدريب المهنى بالصيادين بتدريب عدد (١٠) من خريجات قسم التفصيل و الحياكة و الذى استمر على مدار (٤٠) يوم بواقع (٢٠٠) ساعة تدريبية.

اضاف مدير المديرية ان تنظيم دورات تدريبية بمركز مشتول السوق لتعليم التفصيل و الحياكة بالعربة المتنقلة لتدريب (١٠) متدربات حيث تحصل المتدربة على شهادة إتمام التدريب المعتمدة من المديرية مجانا ويتم تنفيذه طبقاً لنظام الساعات المعتمدة بواقع (١٥٠) ساعة تدريبية وفق خطة التدريب المهنى الموضوعة من قبل الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة .

اشار مدير المديرية انه تم عقد ندوة موسعة لعدد (٢٥) شركة ومنشآة صناعية كبرى في نطاق مدينة العاشر من رمضان بعنوان (دور وسائل فض منازعات العمل الجماعية في التنبؤ بالأزمات العمالية وحلها) والتي نفذتها مديرية العمل بالشرقية بمدينة العاشر من رمضان والتي تأتي ضمن سلسلة الندوات التوعوية التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية و الإدارة الفنية : الإدارة المركزية للرعاية للتعريف بأحكام قانون العمل الجديد رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٥ .