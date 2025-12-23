حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اللواء أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة بشن حملة مكبرة لرفع مستوى النظافة العامة وكذلك إزالة كافة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع، وذلك خلال زيارته التفقدية التي قام بها صباح اليوم للمركز التكنولوجي بمدينة بلبيس.

وعلى الفور، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس بتنفيذ الحملة، بحضور شرطة المرافق وإدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ، حيث تم رفع جميع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع والطرق الرئيسية ، فشملت الحملة شارعي المحطة وبورسعيد، إلى جانب تنفيذ حملة نظافة مكثفة ورفع تراكمات القمامة من شارع جمال عبد الناصر، ، لإستعادة الوجه الحضاري والجمالي للمدينة أمام المواطنين والزائرين.

شدد المحافظ على ضرورة استمرار تواجد الأجهزة التنفيذية على مدار الساعة للتصدي لكافة الإشغالات والتعديات المخالفة، ومنع عودتها مرة أخرى، مع تكثيف حملات النظافة العامة بما يسهم في استعادة الإنضباط والمظهر الحضاري للمدن.