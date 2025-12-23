قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

حقيقة فيديو ضرب طبيبة يتيمة في الشرقية| ابنة المتهم: تعرضنا لهجوم وتصوير متعمد لقلب الأحداث

شهود عيان في واقعة ضرب طبيبة بالشرقية أثناء مطالبتها بإرثها الشرعي
شهود عيان في واقعة ضرب طبيبة بالشرقية أثناء مطالبتها بإرثها الشرعي
ياسمين القصاص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا مقطع فيديو أثار حالة من الجدل واللبس لدى الكثيرين، حيث صور على أنه اعتداء على فتاة في فاقوس بمحافظة الشرقية على خلفية خلافات تتعلق بالميراث، وهو ما أدى إلى انتشار اتهامات وروايات بعيدة عن حقيقة ما جرى على أرض الواقع.

وفي هذا الصدد، قالت ملك، ابنة المتهم، وابنة عم البنت التي ظهرت في فيديو ضرب طبيبة يتمية أثناء مطالبتها بإرثها الشرعي، إنه تم الاعتداء على والدى وأخويا وأختي ووالدتي بالمـ.ـطواة قدام بيتنا وهم صوروا واحنا بندافع عن نفسنا.

وأضافت ملك- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "واللي صور قال إن البنت دى بتتضرب من أخويا وهو مجاش جمبها أصلا ورايح يضرب خالها وهما جايين من أول الشارع ماسكين موبايل وبيصورو عشان يفتعلو المشكلة دى".

وأشارت ملك: "أخويا كان بيدافع عن نفسه وعن والدته اللي اضربت وأخته وأرجو منكم متصدقوش أي كلام بيتقال اسمع الحقيقة من الطرفين دول بلطجية وجايين يتعدو علينا في بيتنا ويصور والبنت اللى بتقولوا بتنضرب هي اللى بدأت بالضرب عشان تتصور وكانت بتضرب البنت اللى قدامها".

وتابعت: "أخو البنت اللى بتقول مضروبة كان بيضرب البنت التانية من ضهرها وفى شهود عيان عن الواقعة دى". 

واختتمت: "وكل دة عشان يعملوا مشكلة وياخد حاجة مش من حقهم وأصلا دول أصلا ناس بتاعت مشاكل ومحبوسين قبل كدة والكل عارفهم فى البلد". 

جرائم جريمة الشرقية اعتداء مواقع التواصل الاجتماعي الميراث الميراث الشرعي

