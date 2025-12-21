قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم الأحد 21 ديسمبر.. كل الأعيرة بالمصنعية
أسعار الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات
تحذير جوي عاجل من الأرصاد مع اقتراب درجات الحرارة من الصفر
حبس الـ عاملة المتهـــــــمة بسرقة فيـــــلا دبلوماســـي بالشيخ زايد
لحسم دستورية قرار .. محامو سارة خليفة وآخرين يطالبون بوقف سير الدعوى
أخبار التوك شو | استقرار الطقس والعملات والذهب.. سقوط 18شهيدًا جراء انهيار 22 منزلًا بغزة
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
حاول خلع عينيها لعدم التعرف عليه.. محاولة هتك عرض طفلة تهز الشرقية
التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025
إسرائيل تعلن بناء 69 مستوطنة خلال سنوات الحرب الثلاث على غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهداف عنصرين من حزب الله في بلدة ياطر جنوب لبنان
بحضور أشرف عبد الباقي ووفاء عامر وسناء منصور.. توزيع جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي.. صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

جريمــة تهز سوهاج.. الإعــدام لزوجين أنهيا حياة جارهما أمام أطفاله طمعًا في المال

هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات سوهاج
هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات سوهاج
إيهاب عمر

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات سوهاج زوجين بالإعدام شنقًا، لقيامهما بإنهاء حياة جارهما وإصابة نجليه، بقصد سرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية، بقرية أم دومة التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين علي عمرو، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عمر فهمي عبد الرحمن، والمستشار أحمد طلبة، نائب رئيس المحكمة، وبأمانة سر محمد العربي.

بلاغ بوصول جثة ومصابين

وتعود وقائع القضية رقم 19547 لسنة 2024 جنايات مركز طما، إلى تلقي مركز شرطة طما بلاغًا بوصول كل من «سيد. إ. ح» جثة هامدة، ونجليه «فرحة» و«عبده» مصابين، إلى مستشفى طما المركزي، حيث جرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

التحريات تكشف غموض الواقعة

وكشفت تحريات وحدة مباحث مركز شرطة طما أن مرتكبي الواقعة هما حمادة. ع. س (38 عامًا)، عامل، وزوجته نورال. س. أ (37 عامًا)، ربة منزل، ومقيمان بقرية أم دومة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين علما بقيام المجني عليه ببيع قطعة أرض واحتفاظه بثمنها داخل منزله، فبيّتا النية على سرقة المبلغ المالي، حيث أعد المتهم الأول منجلًا حديديًا، بينما أعدت المتهمة الثانية بلطة حديدية، وتسللا إلى منزل المجني عليه.

وأضافت التحريات أنه حال استشعار المجني عليه بوجودهما، انهال عليه المتهم الأول بعدة ضربات على الرأس والوجه مستخدمًا المنجل الحديدي، فيما وجهت المتهمة الثانية ضربات مماثلة باستخدام البلطة الحديدية، كما قاما بطعنه بسكين في الرقبة، ما أدى إلى وفاته في الحال.


وعند شعور المتهمين باستيقاظ نجلي المجني عليه، قاما بالتعدي عليهما بالضرب على الرأس والوجه وأماكن متفرقة من الجسد باستخدام المنجل والبلطة، مما أسفر عن إصابتهما، ثم فرا هاربين من مكان الواقعة.

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
ندوة تثقيفية
الشباب والرياضة بالشرقية
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
