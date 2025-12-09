قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

إحالة سائق سيارة إسماعيل الليثي إلى الجنايات

إحالة المتهم للجنايات
إحالة المتهم للجنايات
ايمن رياض

أحالت نيابة مركز المنيا بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، سائق سيارة المطرب الشعبى الراحل إسماعيل الليثى إلى محكمة الجنايات لاتهامه فى حادث تصادم في 7 نوفمبر الماضي فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى، فى القضية رقم 39893جنح مركز  المنيا، ورقم 3902 كلى المنيا لسنة 2025

فقد استمعت النيابة العامة لأقوال المتهم الذى قرر فى التحقيقات، إنه يعمل سائق للمطرب إسماعيل الليثى وكان فى طريق عودته من أسيوط على الطريق الصحراوى الشرقى، وتابع: "هذا الطريق لا توجد به إنارة سوى كشافات السيارات، وعند طريق بنى حسن الذى يؤدى إلى الطريق الصحراوى الشرقى كان فيه مقابل لسيارة أخرى حاولت تفادى السيارة، لكن الحادث حصل، بعد عدد من الكلاكسات وتقليب النور، لكن الحادث وقع وتم نقلنا الى المستشفى. 

استطرد السائق فى تحقيقات النيابة: “كنت أسير بسرعة طبيعية لا تتجاوز 110 كيلو فى الساعة، ورغم محاولتى تفادى الحادث إلا أن سائق السيارة الأخرى اتصدم بالسيارة”. وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بالمنيا، تلقت اخطارا يفيد بتصادم سيارتين على الطريق الصحراوى الشرقى بملوى جنوب المنيا، والذى اسفر عن مصرع 4 اشخاص واصابة 6 اشخاص اخرين، وتم نقل الجثث والمصابين الى المستشفى، ثم توفى المطرب إسماعيل الليثى داخل المستشفى وتم تسليم جثمانه لذويه. 

المنيا إحالة الجنايات اسماعيل الليثي

فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية

قبل ساعات من طرحه .. محطات مهمة في حياة أم كلثوم يبرزها فيلم الست

قبل ما تنام .. ماذا يفعل تناول موزة واحدة في جسمك؟

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

