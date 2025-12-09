إحالة سائق سيارة إسماعيل الليثي إلى الجنايات

أحالت نيابة مركز المنيا بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، سائق سيارة المطرب الشعبى الراحل إسماعيل الليثى إلى محكمة الجنايات لاتهامه فى حادث تصادم في 7 نوفمبر الماضي فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى، فى القضية رقم 39893جنح مركز المنيا، ورقم 3902 كلى المنيا لسنة 2025

فقد استمعت النيابة العامة لأقوال المتهم الذى قرر فى التحقيقات، إنه يعمل سائق للمطرب إسماعيل الليثى وكان فى طريق عودته من أسيوط على الطريق الصحراوى الشرقى، وتابع: "هذا الطريق لا توجد به إنارة سوى كشافات السيارات، وعند طريق بنى حسن الذى يؤدى إلى الطريق الصحراوى الشرقى كان فيه مقابل لسيارة أخرى حاولت تفادى السيارة، لكن الحادث حصل، بعد عدد من الكلاكسات وتقليب النور، لكن الحادث وقع وتم نقلنا الى المستشفى.

استطرد السائق فى تحقيقات النيابة: “كنت أسير بسرعة طبيعية لا تتجاوز 110 كيلو فى الساعة، ورغم محاولتى تفادى الحادث إلا أن سائق السيارة الأخرى اتصدم بالسيارة”. وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بالمنيا، تلقت اخطارا يفيد بتصادم سيارتين على الطريق الصحراوى الشرقى بملوى جنوب المنيا، والذى اسفر عن مصرع 4 اشخاص واصابة 6 اشخاص اخرين، وتم نقل الجثث والمصابين الى المستشفى، ثم توفى المطرب إسماعيل الليثى داخل المستشفى وتم تسليم جثمانه لذويه.