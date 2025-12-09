فحص 195 ألف طالب ضمن مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن الأنيميا والسمنة بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، تمكن مديرية الصحة في فحص 195 ألفًا و550 طالبًا وطالبة من طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، والتي انطلقت مع بداية العام الدراسي الجاري.

وأكد محافظ المنيا أن المبادرة تأتي في إطار اهتمام الدولة بصحة أجيال المستقبل، وتهدف إلى حماية صحة جميع الطلاب المصريين وغير المصريين بالمدارس الحكومية والخاصة بجميع مراكز المحافظة، بما يسهم في بناء جيل صحي قادر على التعلم والعطاء.

وأوضح الدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن تنفيذ المبادرة يتم بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم، حيث يتم إجراء مسح طبي شامل لجميع الطلاب يشمل قياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين في الدم، مشيرًا إلى أن الفرق الطبية المشاركة مدربة وفق أعلى معايير الجودة ومكافحة العدوى.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن المبادرة تضمن تقديم الرعاية الطبية اللازمة، حيث يتم تحويل الحالات المكتشفة فورًا إلى عيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات وصرف العلاج بالمجان، مع تسليم كل طالب كارت متابعة يتضمن بياناته لضمان المتابعة الدورية.

وأضاف أن تنفيذ المسح مستمر طوال العام الدراسي لتجنب التكدس داخل المدارس، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، إلى جانب قيام فرق التثقيف الصحي بتنفيذ ندوات توعوية للطلاب حول السلوكيات الصحية السليمة وأهمية التغذية المتوازنة.