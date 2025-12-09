قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائد البحرية الروسية: مستوى الجاهزية القتالية للقوات النووية الاستراتيجية 100%
كامل الوزير: خطوات قوية لتوطين صناعة مكونات السيارات في مصر
لسوء الأحوال الجوية .. انقطاع الكهرباء بالسلوم
طائرات عسكرية صينية وروسية تخترق منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية
كامل الوزير: توطين صناعة السيارات يمثل محورا بخطة النهوض بالصناعة المصرية
تفاصيل تجسس الاحتلال على أمريكيين في مركز التنسيق المدني
رياح قوية وأمطار رعدية تضرب مطروح
رئيس الضرائب: مَنح مزايا وحوافز للممولين الملتزمين
ثلاث وزارات يناقشون آليات تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة
الرئيس الأمريكي يعطي الضوء الأخضر لتصدير رقائق ذكاء اصطناعي متطورة إلى الصين
قريبًا بعد إعلان التصنيفات.. كيف ومتى يسدد المستأجرون فروق الإيجار النهائي؟.. اعرف التفاصيل
لسوء الأحوال الجوية.. توقف الصيد والملاحة في كفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 12 ألف زجاجه مياه في مصنع غير مرخص بالمنيا

ضبط مصنع مياة
ضبط مصنع مياة
ايمن رياض

شدد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، على تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، كثّفت مديرية التموين حملاتها اليومية لضبط الأسواق والتأكد من جودة وتوافر السلع الأساسية حمايةً لحقوق المواطنين.

وصرّح المهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات الرقابية التي تم تنفيذها أسفرت عن تحرير 239 مخالفة تموينية متنوعة في مختلف القطاعات على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة أنه في مجال مجابهة الغش التجاري تم ضبط مصنع غير مرخص بمنطقة صحراوية يقوم بإنتاج وتعبئة زجاجات مياه باستخدام بئر ارتوازي غير مرخص وغير مستوفٍ للاشتراطات الصحية، مع وضع ملصقات لإحدى العلامات التجارية الشهيرة بالمخالفة للقانون، وتمت مصادرة إنتاج يوم كامل من المصنع بلغ 620 كرتونة بإجمالي 12400 زجاجة مياه، وسحب عينات من مصدر المياه والمنتج النهائي وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

وأضاف أن الحملات في مجال السلع المدعمة أسفرت عن تحرير 3 محاضر، شملت تحرير محضر لإحدى الجمعيات الزراعية لتبديد 9 شكاير سماد يوريا مدعم، وضبط 4 شكاير دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، وضبط محطة وقود بدون ترخيص “طلمبة رصيف” ومصادرة كمية من السولار.

وأشار إلى أنه في قطاع المخابز البلدية تم تحرير 164 مخالفة تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وتجميع دقيق مدعم، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

كما أوضح أن الحملات في مجال الأسواق أسفرت عن تحرير 61 محضرًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، ومصادرة كميات كبيرة من الدقيق والزيوت والردة والمقرمشات والسجائر والمنظفات والملح والمصنعات، بالإضافة إلى تحرير محاضر لعرض سلع منتهية الصلاحية، ومحاضر نحر خارج المجازر الحكومية.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تحرير 10 مخالفات في مجال البدالين التموينيين ومنافذ توزيع السلع المدعمة، كما تم المرور على مطاحن الدقيق لمتابعة سير العمل بها وسحب عينات عشوائية للتأكد من مطابقة الإنتاج للمواصفات.

المنيا محافظ المنيا مصنع زجاجات ترخيص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

محافظات تعطل الدراسة وأخرى تقر استمرارها وسط تقلبات الطقس

اتحاد الكرة

مباراة المثليين تثير الجدل بالمونديال.. مصر وإيران يرفضان واتحاد الكرة يتحرك| إيه الحكاية

خطوبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

اللواء محمد كمال الدالي

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السباح يوسف محمد

مستندات تثبت وجود سجل طبي للسباح يوسف تسلمه الاتحاد.. متحدث وزارة الشباب يكشف

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

ترشيحاتنا

حسام حسن ومحمد صلاح

دعم وثقة مطلقة.. مكالمة نارية بين حسام حسن ومحمد صلاح بعد أزمة ليفربول

شوبير

أحمد شوبير : اختيار يوم عمل يؤثر على مشاركة أعضاء الزمالك بالجمعية العمومية

محمد صلاح

بعد تصريحات روني .. شوبير: صلاح لا يحتاج للدفاع عن نفسه وتاريخه يرد

بالصور

بعد تحذير جراح عالمي.. هل يتحول الماء المثلج إلى خطر صامت يهدد مرضى القلب عند شربه؟

ثلج
ثلج
ثلج

أعشاب تساعد على تدفئة الجسم في الطقس البارد.. جربها

أعشاب لتدفئة الجسم لمقاومة برد الشتاء القارص
أعشاب لتدفئة الجسم لمقاومة برد الشتاء القارص
أعشاب لتدفئة الجسم لمقاومة برد الشتاء القارص

دفِّي طفلك قبل ما البرد يخطفه.. خطة إنقاذ عاجلة لحمايته من نزلات الشتاء والمطر 2025

تدفئة الاطفال
تدفئة الاطفال
تدفئة الاطفال

أمطار وغبار وصقيع.. كيف ينعكس الطقس على المزاج والصحة النفسية؟

كيف ينعكس الطقس على المزاج والصحة النفسية؟
كيف ينعكس الطقس على المزاج والصحة النفسية؟
كيف ينعكس الطقس على المزاج والصحة النفسية؟

فيديو

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد