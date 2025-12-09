ضبط 12 ألف زجاجه مياه في مصنع غير مرخص بالمنيا

شدد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، على تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، كثّفت مديرية التموين حملاتها اليومية لضبط الأسواق والتأكد من جودة وتوافر السلع الأساسية حمايةً لحقوق المواطنين.

وصرّح المهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات الرقابية التي تم تنفيذها أسفرت عن تحرير 239 مخالفة تموينية متنوعة في مختلف القطاعات على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة أنه في مجال مجابهة الغش التجاري تم ضبط مصنع غير مرخص بمنطقة صحراوية يقوم بإنتاج وتعبئة زجاجات مياه باستخدام بئر ارتوازي غير مرخص وغير مستوفٍ للاشتراطات الصحية، مع وضع ملصقات لإحدى العلامات التجارية الشهيرة بالمخالفة للقانون، وتمت مصادرة إنتاج يوم كامل من المصنع بلغ 620 كرتونة بإجمالي 12400 زجاجة مياه، وسحب عينات من مصدر المياه والمنتج النهائي وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

وأضاف أن الحملات في مجال السلع المدعمة أسفرت عن تحرير 3 محاضر، شملت تحرير محضر لإحدى الجمعيات الزراعية لتبديد 9 شكاير سماد يوريا مدعم، وضبط 4 شكاير دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، وضبط محطة وقود بدون ترخيص “طلمبة رصيف” ومصادرة كمية من السولار.

وأشار إلى أنه في قطاع المخابز البلدية تم تحرير 164 مخالفة تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وتجميع دقيق مدعم، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

كما أوضح أن الحملات في مجال الأسواق أسفرت عن تحرير 61 محضرًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، ومصادرة كميات كبيرة من الدقيق والزيوت والردة والمقرمشات والسجائر والمنظفات والملح والمصنعات، بالإضافة إلى تحرير محاضر لعرض سلع منتهية الصلاحية، ومحاضر نحر خارج المجازر الحكومية.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تحرير 10 مخالفات في مجال البدالين التموينيين ومنافذ توزيع السلع المدعمة، كما تم المرور على مطاحن الدقيق لمتابعة سير العمل بها وسحب عينات عشوائية للتأكد من مطابقة الإنتاج للمواصفات.