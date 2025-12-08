بتكلفة 11 مليون جنيه.. تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع والطرق الداخلية بمنيا القمح ومشتول السوق

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء انتظام سير تنفيذ الأعمال بالمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها، وإزالة أي معوقات تحول دون تنفيذ الأعمال بالمشروعات لسرعة دخولها الخدمة وفقاً للجدول الزمني المحدد.

كما تابع المحافظ ميدانياً رؤساء المراكز الأعمال الجارية لرفع كفاءة وتطوير الشوارع والطرق الداخلية وإزالة أي معوقات تحيل من تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة.

ومن جانبه تابع اشرف عامر رئيس المركز تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة هندسة الرى والساحة خلف مدرسة الألفي بمساحة ١٣ ألف متر وبتكلفة ٧ مليون جنيهاً بنسبة تنفيذ بلغت ٤٠٪ .

وفي مركز مشتول السوق تابع اللواء محمد بهاء الدين رئيس المركز تنفيذ أعمال تركيب بلاط الانترلوك ورفع غرف الصرف بمتفرعات ترعة الزورة ضمن خطة التطوير الجارية بالمنطقة بتكلفة ٤ مليون و٣٠٠ الف جنيه وإجمالي مسطح ٨ آلاف و٥٠٠ متر بنسبة تنفيذ بلغت ٣٠٪.