جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟

كم عدد الإجازات الرسمية في عام 2026؟ .. جاء هذا السؤال الأكثر بحثاً من المواطنين حول عدد العطلات الرسمية في العام الجديد، خاصة مع اقتراب انتهاء 2025 والتي لا تشمل اية اجازات رسمية مقبلة حتى نهاية العام . 


نستعرض لكم العطلات الرسمية 2026 وموعد اول اجازة رسمية مقبلة، والإجازات الرسمية في الشتاء 2026 ..
 

أول إجازة في العام الجديد 2026

بحسب الجدول الرسمي، تبدأ إجازات 2026 في مصر يوم الخميس 1 يناير 2026، بإجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية، وهي أول عطلة يحصل عليها الموظفون والطلاب في بداية العام.

اجازات 2026

جدول العطلات الرسمية 2026

 


يناير 2026

الخميس 1 يناير: رأس السنة الميلادية.

الأربعاء 7 يناير: عيد الميلاد الشرقي.

الاثنين 19 يناير: عيد الغطاس.

الخميس 29 يناير: العيد القومي للثورة والشرطة.

فبراير - لا توجد إجازات رسميّة 

 

مارس 2026

الخميس 19 مارس: وقفة عيد الفطر المبارك.

السبت 20 – الأحد 22 مارس: إجازة عيد الفطر.

أبريل 2026

الأحد 5 أبريل: أحد الشعانين.

الخميس 9 – الاثنين 13 أبريل: الأسبوع المقدس.

الاثنين 13 أبريل: شم النسيم.

اجازات رسمية 2026


مايو 2026

السبت 25 مايو: عيد تحرير سيناء.

الجمعة 1 مايو: عيد العمال.

الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى.

السبت 30 مايو: إجازة عيد الأضحى.

يونيو – يوليو 2026

الخميس 18 يونيو: رأس السنة الهجرية.

الخميس 2 يوليو: عيد ثورة 30 يونيو.

الخميس 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو.

أغسطس – أكتوبر 2026

الثلاثاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف.

الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.

كام اجازة رسمية في شتاء2026؟ 

بحسب خريطة العطلات الرسمية لعام ٢٠٢٦ ، يشمل شهر يناير ٤ اجازات رسمية ، اما شهر فبراير فلا يضم اية اجازات رسمية ، ثم يعقبها شهر مارس و بذلك تكون انتهى فصل الشتاء رسمياً. 

