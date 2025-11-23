قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخزانة الأمريكي يعتبر العقوبات الأوروبية على روسيا فاشلة
بث مباشر| الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي"
قرارات مرتقبه بتصنيف الإخوان دوليا منظمة إرهابية.. أحمد موسى يكشف التفاصيل
دليل إجازات 2026 للموظفين والطلاب.. متى أول عطلة رسمية مقبلة؟
النائب محمد أبو العينين يقدم واجب العزاء في والدة وزير التموين.. صور
الصفقات الشتوية.. إجتماع حاسم للخطيب وتوروب في الأهلي خلال ساعات
تصنيف الإخوان منظمة إرهابية على مستوى دولي.. أحمد موسى يكشف تفاصيل الخطوة المرتقبة
هيئة البث الإسرائيلية: إقالة قائد المنطقة الجنوبية السابق بسبب 7 أكتوبر
هل يجوز جمع الصلاة بسبب حضور الدروس؟.. أمين الإفتاء يجيب
الجونة يحقق الفوز أمام الاتحاد السكندري في الدوري
سيول| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
روح ومسئولية.. حسين ياسر المحمدي يحث لاعبي الزمالك على الفوز تكريمًا لـ محمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
دليل إجازات 2026 للموظفين والطلاب.. متى أول عطلة رسمية مقبلة؟

عبد العزيز جمال

يترقبالموظفون والطلاب موعد أول إجازة رسمية مقبلة في مصر، بعد انتهاء آخر عطلة رسمية في 2025 وهي إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 التي حصل عليها العاملون في القطاعين العام والخاص والطلاب.

ويزيد التساؤل حول موعد الإجازة الرسمية المقبلة، سواء للموظفين الحكوميين أو للعاملين في شركات القطاع الخاص، إلى جانب المدارس والجامعات.

وتصدرت عمليات البحث على مواقع التواصل ومحركات البحث حول مواعيد العطلات الرسمية المشهد مؤخرًا، خاصة مع اقتراب نهاية العام وحرص الأسر على التخطيط للعطلات المقبلة.

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بقاون العمل في هذه الحالة

قائمة الإجازات الرسمية في عام 2025

بحسب الجدول الرسمي للعطلات المعتمد من مجلس الوزراء المصري، فإن عام 2025 شهد عددًا من المناسبات الوطنية والدينية التي حصل خلالها العاملون على إجازات رسمية، كان أبرزها:

  • عيد الشرطة وثورة 25 يناير
  • عيد الفطر المبارك
  • عيد الأضحى المبارك
  • ثورة 30 يونيو
  • عيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر
  • إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير

وبذلك تُختتم قائمة الإجازات الرسمية لهذا العام دون وجود أي مناسبات قومية أو دينية أخرى حتى نهاية شهر ديسمبر 2025، ما يعني أن الموظفين لن يحصلوا على أي عطلات استثنائية إضافية خلال الشهرين الأخيرين في العام سوى العطلات الأسبوعية.

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر

تُعد إجازة عيد الميلاد المجيد هي الإجازة الرسمية المقبلة في مصر بعد انتهاء جميع عطلات 2025، حيث يحتفل بها الأقباط الأرثوذكس يوم الأربعاء 7 يناير 2026.

ووفقًا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة، تُمنح هذه الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، وتشمل الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاعين العام والأعمال العام.

أما بالنسبة للعاملين في منشآت القطاع الخاص، فيجوز لصاحب العمل تشغيل العمال في هذا اليوم عند الضرورة، بشرط مضاعفة الأجر طبقًا لأحكام قانون العمل.

وتُعد إجازة عيد الميلاد المجيد من أبرز المناسبات الوطنية التي يحرص المصريون جميعًا على الاحتفال بها، لما تمثله من رمزية دينية واجتماعية، إذ تشهد مختلف المحافظات مظاهر احتفال وطقوس دينية مميزة، إلى جانب التنسيق الأمني والخدمي لضمان انسيابية الحركة خلال تلك المناسبة.
 

استعدادات العام الجديد

ومع اقتراب نهاية عام 2025، تبدأ مختلف الجهات الحكومية في إعداد جداول الإجازات الرسمية للعام الجديد 2026، والتي من المتوقع أن تبدأ بـ عيد الميلاد المجيد في 7 يناير، ثم ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، يليهما عدد من المناسبات الدينية مثل شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

دليل إجازات 2026 للموظفين والطلاب في مصر

 جدول الإجازات الرسمية لعام 2026، على النحو التالي:

الأربعاء 07 يناير: عيد الميلاد المجيد

الأحد 25 يناير: ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

الأربعاء 18 مارس - السبت 21 مارس: عيد الفطر المبارك

الإثنين 13 أبريل: عيد شم النسيم

السبت 25 أبريل: عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982)

الجمعة 01 مايو: عيد العمال

الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى المبارك

الأربعاء 27 مايو - الخميس 29 مايو: عيد الأضحى المبارك

الأربعاء 17 يونيو: رأس السنة الهجرية

الثلاثاء 30 يونيو: ثورة 30 يونيو

الخميس 23 يوليو: ثورة 23 يوليو 1952

الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف

الثلاثاء 06 أكتوبر: عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

