قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات
الزمالك يتصدر مجموعة نارية في الكونفدرالية الإفريقية
كيف يقيم طلاب الصف الأول الثانوي "العام والبكالوريا"؟|التعليم تحسم الجدل
إعلامية شهيرة تعلن سفرها إلى ألمانيا للعلاج.. تفاصيل
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
دفاع ضحايا جريمة الهرم يقدم لجهات التحقيق شهادات ميلاد الأطفال الثلاثة
أتربة ورمال وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو
صدام بين الزمالك والمصري.. نتائج قرعة مجموعات الكونفدرالية 2025- 2026
المنشآت الفندقية: مصر لا تُهدي العالم متحفًا بل حضارة تُضيء المستقبل
جدل واسع حول سيارة "بورش إسعاف" في افتتاح المتحف المصري الكبير.. والرعاية الصحية ترد
ضبط متهمين حاولوا إجبار سائحة على ركوب عربة حنطور بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للقطاعين العام والخاص والمدارس

إجازة
إجازة
عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون عن موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر للقطاعين العام والخاص والمدارس، بعد انتهاء إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 التي حصل عليها العاملون في القطاعين العام والخاص، خيث بدأ التساؤل يتزايد بين المواطنين حول موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر، سواء للموظفين الحكوميين أو للعاملين في شركات القطاع الخاص، إلى جانب المدارس والجامعات.

وتصدرت عمليات البحث على مواقع التواصل ومحركات البحث حول مواعيد العطلات الرسمية المشهد مؤخرًا، خاصة مع اقتراب نهاية العام وحرص الأسر المصرية على التخطيط للعطلات المقبلة.

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بقاون العمل في هذه الحالة

قائمة الإجازات الرسمية في عام 2025

بحسب الجدول الرسمي للعطلات المعتمد من مجلس الوزراء المصري، فإن عام 2025 شهد عددًا من المناسبات الوطنية والدينية التي حصل خلالها العاملون على إجازات رسمية، كان أبرزها:

  • عيد الشرطة وثورة 25 يناير
  • عيد الفطر المبارك
  • عيد الأضحى المبارك
  • ثورة 30 يونيو
  • عيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر
  • إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير

وبذلك تُختتم قائمة الإجازات الرسمية لهذا العام دون وجود أي مناسبات قومية أو دينية أخرى حتى نهاية شهر ديسمبر 2025، ما يعني أن الموظفين لن يحصلوا على أي عطلات استثنائية إضافية خلال الشهرين الأخيرين في العام سوى العطلات الأسبوعية.

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر

تُعد إجازة عيد الميلاد المجيد هي الإجازة الرسمية المقبلة في مصر بعد انتهاء جميع عطلات 2025، حيث يحتفل بها الأقباط الأرثوذكس يوم الأربعاء 7 يناير 2026.

ووفقًا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة، تُمنح هذه الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، وتشمل الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاعين العام والأعمال العام.

أما بالنسبة للعاملين في منشآت القطاع الخاص، فيجوز لصاحب العمل تشغيل العمال في هذا اليوم عند الضرورة، بشرط مضاعفة الأجر طبقًا لأحكام قانون العمل.

وتُعد إجازة عيد الميلاد المجيد من أبرز المناسبات الوطنية التي يحرص المصريون جميعًا على الاحتفال بها، لما تمثله من رمزية دينية واجتماعية، إذ تشهد مختلف المحافظات مظاهر احتفال وطقوس دينية مميزة، إلى جانب التنسيق الأمني والخدمي لضمان انسيابية الحركة خلال تلك المناسبة.

العطلات الأسبوعية في شهر نوفمبر 2025

وفيما يتعلق بالعطلات الأسبوعية الرسمية، يحتوي شهر نوفمبر 2025 على ثمانية أيام عطلة، بواقع يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وهي كالتالي:

  • الجمعة 7 نوفمبر 2025: إجازة أسبوعية
  • السبت 8 نوفمبر 2025: إجازة أسبوعية
  • الجمعة 14 نوفمبر 2025: إجازة أسبوعية
  • السبت 15 نوفمبر 2025: إجازة أسبوعية
  • الجمعة 21 نوفمبر 2025: إجازة أسبوعية
  • السبت 22 نوفمبر 2025: إجازة أسبوعية
  • الجمعة 28 نوفمبر 2025: إجازة أسبوعية
  • السبت 29 نوفمبر 2025: إجازة أسبوعية

وبذلك يحصل الموظفون في القطاعين العام والخاص، وكذلك الطلاب في المدارس والجامعات، على عطلتين أسبوعيتين منتظمتين طوال الشهر، دون وجود أي عطلات رسمية إضافية بخلافها.

استعدادات العام الجديد

ومع اقتراب نهاية عام 2025، تبدأ مختلف الجهات الحكومية في إعداد جداول الإجازات الرسمية للعام الجديد 2026، والتي من المتوقع أن تبدأ بـ عيد الميلاد المجيد في 7 يناير، ثم ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، يليهما عدد من المناسبات الدينية مثل شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

 

موعد الإجازة الرسمية المقبلة إجازة إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر للقطاعين العام والخاص الإجازة الرسمية المقبلة قائمة الإجازات الرسمية في عام 2025 موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر العطلات الأسبوعية في شهر نوفمبر 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

هيونداي elexio

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

كاديلاك

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

فولكس فاجن

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

بالصور

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

هيونداي elexio
هيونداي elexio
هيونداي elexio

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد