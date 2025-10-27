مناشدة للحكومة.. مطلوب 3 أيام إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير

أكد حسام نجم، وكيل نقابة المرشدين السياحيين، أن منح الدولة يوما إجازة للاحتفال بالحدث الكبير غير كافٍ، مطالبًا بزيادة الإجازة إلى ثلاثة أيام، تقديرًا لعظمة هذا العمل الوطني.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "كنا بنشعر بالفخر تجاه ما حققته الدولة من إنجازات، وإذا لم يمنح مجلس الوزراء يومين إضافيين، فعلى الأقل يجب أن تقوم المدارس بعرض الاحتفالية لتوعية الطلاب بهذا الحدث التاريخي، لأن المفروض يكونوا 3 أيام عشان نعف نحضر ونستمتع".

وأضاف أن الدولة استعدت للاحتفال بشكل يليق بمكانة مصر، إذ تم تغيير المظهر العام ليصبح أكثر قيمة وجمالًا، مؤكدًا أن المنطقة التي تُعرف بـ"المثلث الذهبي" ستتحول إلى وجهة سياحية عالمية، وستجذب استثمارات ضخمة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن المتحف المصري القديم هو "البيت الأصيل"، وأن المتحف الكبير لا يحل محله بل يُعد إضافة نوعية له، مشددًا على أن الحضارة المصرية العريقة لا تكفيها يوم أو اثنين لازم 3 أيام إجازة.

وأشار نجم إلى أن مصر تمتلك وجهات سياحية لا مثيل لها في العالم، داعيًا إلى وضع تسعيرة جديدة للسياحة تتناسب مع القيمة التاريخية والجمالية لهذه المقاصد، مؤكدًا أن الشواطئ المصرية تُعد الأجمل عالميًا.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الرؤية المستقبلية حتى عام 2030 تستهدف تطوير السياحة المصرية بنظرة أكثر رقيًا، من خلال تحسين الخدمات، وإعادة تسعير الرحلات بما يليق بمكانة مصر الحضارية والسياحية.