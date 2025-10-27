قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عضو التحالف الوطني: جهود دعم الأشقاء في قطاع غزة لا تتوقف
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا
الغندور يصدم الجماهير بشأن ايقاف دونجا
مصرع سائق اشتعلت كابينه سيارته النقل على الطريق الزراعي في المنوفية
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 27 أكتوبر وفق آخر تحديث في البنوك
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وزير الرياضة يهنئ بعثة التايكوندو بإنجازها التاريخي في بطولة العالم بالصين
حكم طلاق السكران.. خالد الجندي: يقع باتفاق جمهور الفقهاء في حالة السكر العمد
إزاي تروح المتحف المصري الكبير بالمترو
السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة افتتاح المتحف الكبير.. تفاصيل
سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025
سموتريتش: إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة ما لم تفكك حماس بالكامل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة افتتاح المتحف الكبير.. تفاصيل

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا باعتبار يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

تشمل إجازة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

القرار يأتي في إطار الاحتفال الوطني الكبير الذي تستعد له مصر لافتتاح المتحف المنتظر منذ سنوات، والذي يُعد أيقونة جديدة في سجل الحضارة المصرية، وواجهة ثقافية عالمية تعكس عظمة التاريخ المصري القديم وتطوره الحضاري.

الحدث التاريخي رفع مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية بشأن أسعار تذاكر الدخول للمتحف المصري الكبير لعام 2025، سواء للمصريين أو العرب أو الأجانب، إضافة إلى طرق الحجز المسبق إلكترونيًا قبل الافتتاح.

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير 

أعلنت وزارة السياحة والآثار أن الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير سيكون يوم السبت 1 نوفمبر 2025، ضمن احتفالية كبرى تمتد على مدار ثلاثة أيام، يحضرها رؤساء دول وشخصيات دولية بارزة وسفراء وممثلو منظمات ثقافية عالمية.

يبدأ استقبال الجمهور رسميًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2025، ليكون المتحف متاحًا أمام الزوار من داخل مصر وخارجها، بعد سنوات من العمل والتجهيزات التي هدفت إلى تقديم تجربة متحفية فريدة تجمع بين الأصالة والتكنولوجيا الحديثة.

ويُتوقع أن يشهد المتحف إقبالًا غير مسبوق من الزوار في أيامه الأولى، بوصفه صرحًا معماريًا ضخما يجمع بين المعروضات الفرعونية والتقنيات الرقمية التفاعلية.

في إطار التحول الرقمي الذي تنفذه الدولة المصرية، أعلنت وزارة السياحة والآثار عن إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر المتحف المصري الكبير تسهيلًا على الزوار.

يمكن للراغبين في زيارة المتحف حجز التذاكر والجولات الإرشادية بسهولة عبر الموقع الرسمي للمتحف المصري الكبير.

وتتيح المنصة الإلكترونية أيضًا إمكانية اختيار نوع الجولة (فردية أو جماعية)، وجدولة المواعيد المناسبة، والدفع الإلكتروني باستخدام وسائل دفع متعددة.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير 2025 

حددت وزارة السياحة والآثار قائمة أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير لعام 2025، وجاءت الأسعار مقسمة حسب الفئات المستهدفة لضمان تحقيق عائد اقتصادي مستدام يدعم تطوير المتحف وصيانته الدورية.

أسعار تذاكر المصريين
الزائر المصري البالغ: 150 جنيهًا مصريًا
الطلاب المصريون: 75 جنيهًا مصريًا مع تقديم بطاقة قيد جامعي أو مدرسي سارية

كبار السن من المصريين (فوق 60 عامًا): 75 جنيهًا مصريًا

أسعار التذاكر للعرب

الزائر العربي (غير المصري): 300 جنيه مصري
الطلاب العرب: 150 جنيهًا مصريًا بعد تقديم إثبات الدراسة
الأطفال العرب من 6 إلى 12 عامًا: 150 جنيهًا مصريًا
الأطفال أقل من 6 سنوات: دخول مجاني


أسعار تذاكر الأجانب

الزائر الأجنبي: 600 جنيه مصري
الطلاب الأجانب: 300 جنيه مصري مع مستند دراسي ساري
كبار السن من الأجانب: لا توجد تخفيضات خاصة
الأطفال الأجانب من 6 إلى 12 عامًا: 300 جنيه مصري
الأطفال الأجانب أقل من 6 سنوات: دخول مجاني
الفئات المستثناة من رسم دخول المتحف المصري الكبير


أكدت وزارة السياحة والآثار أن هناك فئات محددة تستفيد من الدخول المجاني إلى المتحف المصري الكبير وفق ضوابط محددة، منها:

الأطفال دون سن السادسة.
الزوار من ذوي الاحتياجات الخاصة وحاملو إثبات الإعاقة.
المرشدون السياحيون المصريون المرافقون للمجموعات.
أعضاء المجلس الدولي للمتاحف (ICOM).

كما أُعلن أن الدخول سيكون مجانيًا للفئات التالية باستثناء يوم الجمعة والعطلات الرسمية:

الطلاب المصريون في الجامعات الحكومية بكليات الآثار.
أعضاء هيئة التدريس المصريون والهيئة المعاونة في كليات الآثار.
المحاربون القدامى وأفراد أسر الشهداء المصريين.
موظفو وزارة السياحة والآثار.
الصحفيون المعتمدون لدى الوزارة.
طلاب كليات التاريخ والحضارة والتراث والمتاحف والسياحة والإرشاد السياحي والعمارة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية.

طلاب المدارس الحكومية (ابتدائي – إعدادي) بعد تقديم خطاب رسمي من المدرسة قبل الزيارة بشهر.
الأيتام بعد تقديم خطاب رسمي من جمعية أو مؤسسة رعاية الأيتام قبل الزيارة بشهر.
يُعد المتحف المصري الكبير أحد أكبر المتاحف الأثرية في العالم، ويقع بالقرب من أهرامات الجيزة، ليشكل مع الأهرامات وأبو الهول محورًا أثريًا فريدًا يجذب ملايين الزوار.

