عضو المنشآت السياحية: خطة شاملة لتطوير محيط المتحف الكبير .. وتجهيز تجربة رقمية تفاعلية للزوار

مع اقتراب لحظة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، تتواصل الاستعدادات على قدم وساق داخل وزارة السياحة والآثار، في إطار خطة شاملة تهدف لإخراج هذا الحدث العالمي بصورة تليق بعظمة الحضارة المصرية.

وفي هذا السياق، كشف علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في تصريحات خاصة، عن أبرز ملامح خطة الوزارة واستعداداتها النهائية لافتتاح المتحف، والتي شملت تطوير البنية التحتية، ونقل وتنسيق المعروضات الأثرية، وإطلاق منظومة رقمية متكاملة، بجانب حملات ترويجية عالمية وتنظيم احتفالية كبرى تعكس مكانة مصر الثقافية والسياحية.

علي كامل منصور: استعدادات غير مسبوقة لافتتاح المتحف المصري الكبير مطلع نوفمبر 2025

أكد علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن وزارة السياحة والآثار استعدت بشكل مكثف وغير مسبوق لافتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر له مطلع نوفمبر 2025، مشيرًا إلى أن هذه الاستعدادات شملت عدة محاور رئيسية لضمان خروج الحدث بصورة تليق بعظمة المشروع ومكانة مصر الحضارية.

قال منصور في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن الوزارة بدأت تنفيذ خطة شاملة للبنية التحتية والخدمات اللوجستية منذ منتصف أكتوبر الجاري وحتى الرابع من نوفمبر المقبل، تضمنت أعمال تطوير شاملة في محيط المتحف والمناطق المؤدية إليه، بما في ذلك تحديث الإشارات المرورية، واستكمال أعمال التشطيبات النهائية، والتأكد من جاهزية المرافق والخدمات المخصصة للزائرين.

وأضاف أنه تم وضع اللمسات الأخيرة أيضًا على متحف مركب خوفو الملحق بالمتحف الكبير، وهو من أبرز أجزاء المشروع التي احتاجت إلى تجهيزات دقيقة ومعالجات خاصة نظرًا لطبيعة القطع الأثرية المعروضة به.

وأشار إلى أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا بملف نقل الآثار وإعداد سيناريو العرض المتحفي، لافتًا إلى أنه تم استكمال نقل مجموعة توت عنخ آمون بالكامل من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف الكبير، لتعرض لأول مرة مجتمعة داخل قاعة العرض المخصصة لها، في تجربة فريدة توظف أحدث الوسائط الرقمية والتقنيات التفاعلية.

أوضح منصور أن الوزارة أطلقت الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف المصري الكبير ليكون بوابة رقمية متكاملة تقدم معلومات تفصيلية للزائرين، وتتيح حجز التذاكر إلكترونيًا، إلى جانب التعريف بالمنطقة التجارية والمطاعم والمقاهي والمتاجر داخل محيط المتحف، كما تتضمن التجربة استخدام تقنيات الواقع المعزز والمختلط لعرض القطع الأثرية بطريقة تفاعلية تجذب مختلف الأعمار.

وفيما يتعلق بالترويج الدولي، كشف منصور أن وزارة السياحة والآثار أعدت حملة ترويجية ضخمة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وتم إطلاقها خلال معرض مدريد السياحي 2025، للترويج للمتحف في الأسواق الأوروبية والعالمية باعتباره أبرز حدث ثقافي وسياحي في القرن الحادي والعشرين.

وأضاف أن الحفل الرسمي لافتتاح المتحف سيقام في الأول من نوفمبر 2025 بحضور عدد من الزعماء وقادة الدول، موضحًا أن الحكومة قررت أن يكون هذا اليوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة لتيسير المشاركة والمتابعة، مشددًا على أن الإعلان الرسمي عن الموعد سيتم حصريًا عبر القنوات الحكومية المعتمدة.

كما أشار إلى أن المتحف بدأ بالفعل تجارب التشغيل الأولية لبعض المناطق والخدمات تمهيدًا لافتتاحه الكامل، مع التركيز على تجهيزات تخص ذوي الهمم وتحديث أنظمة الإرشاد الصوتي والمرئي داخل القاعات.

واختتم علي كامل منصور تصريحاته مؤكدًا أن الاستعدادات التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار تعكس تكامل الرؤية بين الدولة والقطاع السياحي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع العملاق سيعيد رسم خريطة السياحة الثقافية في مصر، ويجعل من المتحف المصري الكبير أيقونة عالمية للحضارة والتاريخ المصري.