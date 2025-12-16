الدفاع المدني بغزة: الوضع الإنساني صعب وحالة انهيار شبه كاملة جراء المنخفض الجوي

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث قال الدفاع المدني بغزة، إن الوضع الإنساني صعب وحالة انهيار شبه كاملة جراء المنخفض الجوي.



وأوضح أن 90% من المخيمات تضررت من المنخفضات الجوية، متابعا: نحذر من انتشار الأمراض بعد انتهاء المنخفض الجوي.



ولفت إلى أن الجزء الآخر من المأساة قضية العالقين تحت الأنقاض بعد عامين من الحرب.



واسترسل: بدأنا عملية إزالة الأنقاض بحفار واحد لانتشال الضحايا، مضيفا: لدينا على قائمة الانتظار 1400 نداء استغاثة من المواطنين.



وأضاف: طالبنا الصليب الأحمر والمنظمات الأممية بتوفير حاجتنا لمواصلة العمل الإغاثي.

