الجنائية الدولية ترفض استئناف إسرائيل بشأن جرائم حرب غزة

رفضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية طعن إسرائيل في شرعية تحقيق المحكمة الجنائية الدولية الجاري بشأن جرائم الحرب التي ارتكبت في غزة منذ أكتوبر 2023.

في حكم صدر يوم الاثنين ، أيد القضاة القرار السابق الصادر عن دائرة التحقيق التمهيدي وخلصوا إلى أنه لا يوجد "وضع جديد" يستدعي إعادة المدعي العام فتح التحقيق من جديد.

قررت دائرة الاستئناف أن التحقيق، الذي شمل أحداثًا منذ 7 أكتوبر 2023، يتعلق "بنفس نوع النزاعات المسلحة، التي تتعلق بنفس الأراضي، مع نفس الأطراف في هذه النزاعات" في إطار القضية الفلسطينية.

مزاعم الاحتلال

زعمت إسرائيل أن حجم الحرب التي أعقبت السابع من أكتوبر يشكل تغييراً جوهرياً، مما يستدعي التزامات قانونية جديدة بموجب المادة 18 من نظام روما الأساسي.

وقد رفض القضاة هذا الزعم رفضاً قاطعاً، وخلصوا إلى أنه "لم يطرأ أي تغيير جوهري على معايير التحقيق يستدعي إخطاراً جديداً".

أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن التحقيق الأولي، الذي بدأ في عام 2021، قد شمل بالفعل جرائم الحرب المرتكبة "منذ 13 يونيو 2014، دون تاريخ انتهاء".

قتلت إسرائيل ما يقرب من 70700 شخص، معظمهم من النساء والأطفال الفلسطينيين، وأصابت أكثر من 171100 آخرين في غزة منذ أكتوبر 2023.

على الرغم من سريان وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر، إلا أن إسرائيل تواصل شن هجمات على القطاع الفلسطيني.

لم تتحسن الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث لا تزال إسرائيل تقيد دخول شاحنات المساعدات، في انتهاك للبروتوكولات الإنسانية لاتفاق وقف إطلاق النار.