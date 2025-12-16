الشرطة الأسترالية: مؤشرات أولية على ارتباط هجوم سيدني بأفكار "داعش"

أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، عن وجود "مؤشرات أولية" تشير إلى أن الهجوم الذي شهدته مدينة (سيدني) كان مستوحى من أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضحت الشرطة، بحسب ما نقلته قناة (سكاي نيوز عربية) أن السيارة التي استخدمها منفذا الهجوم كانت تحمل علمين تابعين للتنظيم الإرهابي.

في السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، أن الهجوم الذي استهدف حشداً كان يحتفل بعيد (حانوكا) اليهودي على شاطئ بوندي الشهير في سيدني، يبدو أنه مدفوع بأفكار تنظيم داعش.

كانت الشرطة الأسترالية قد أعلنت، يوم الأحد الماضي، أن منفذي الهجوم الذي أسفر عن مقتل 16 شخصاً وإصابة العشرات، هما أب وابنه، يبلغان من العمر 50 و24 عاماً، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث وخلفياته الكاملة.