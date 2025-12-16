قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واقف في بلكونة بيته | تفاصيل فيديو صادم لتحرش شاب بفتاة بالإسكندرية
وزير الرياضة: أكاديمية «شباب بلد» استثمار حقيقي في طاقات الشباب وبوابة لربطهم بالتعليم وسوق العمل
قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي
مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة يوم الاستقلال
المفتي: فلسطين قضية كل حرٍّ.. والفتوى جسر بين الواجب الشرعي والإنساني
زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة
الست ليست بخيلة.. جمال بخيت يدافع عن أم كلثوم
أرقام محمد صلاح قبل حفل الفيفا "ذا بيست "
«أمهات مصر»: تكرار وقائع التحرش بأطفال المدارس ناقوس خطر يستدعي تحركًا عاجلًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إرشادات التعامل مع حالات الأعراض التنفسية المترددة على المنشآت الصحية

الانفلونزا
الانفلونزا
عبدالصمد ماهر

كشفت وزارة الصحة والسكان ، من خلال الدليل الارشادي المحدث 2025 للتعامل مع حالات الإنفلونزا والاصابات التنفسية المختلفة ، إرشادات التعامل مع حالات الأعرا ض التنفسية المترددة على المنشآت الصحية. 

 وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، إن التعامل مع الحالات المرضية المصابة بالامراض التنفسية يختلف من مريض لآخر وفقاً للحالة المرضية والتي تكون كالتالي: 

  •  أعراض تنفسية بسيطة + عوامل خطورة  : يتم إعطاء 
    التامينيل مع العلاج المنزلي 
  • أعراض تنفسية شديدة + عوامل خطورة : يتم  عمل أشعة على الصدر بالاضافة إعطاء  التامينيل  مع الدخول للعلاج داخل المستشفي . 
  • أعراض تنفسية بسيطة لمريض عمره من 2 – 65 سنة بدون
    أمراض مزمنة : يتم العلاجي المنزلي فقط . 
  • أعراض تنفسية شديدة لمريض عمره من 2 – 65 سنة بدون
    أمراض مزمنة : يتم  عمل أشعة على الصدر بالاضافة إعطاء  التامينيل  مع الدخول للعلاج داخل المستشفي . 
  • الأمراض التنفسية الحادة الشديدة SARI:يتم  عمل أشعة على الصدر بالاضافة إعطاء  التامينيل  مع الدخول للعلاج داخل المستشفي .

❖ملحوظة :
يستثنى من الفحص بالأشعة

  • السيدات الحوامل
  • المجموعات المعرضة للخطور ة
     
  • السن: أقل من عامين أو أكبر من 65 عاما 
     
  • السيدات الحوامل
  • وجود مرض مزمن:
    ▪  أمراض رئوية مزمنة
    ▪  أمراض الكبد المزمنة )فشل كبدي،.....)
    ▪ أمراض القلب والأوعية الدموية ( ما عدا ارتفاع ضغط الدم  )
    ▪  أمراض الكلى المزمنة (فشل كلوي )
    ▪ السكر
    ▪ أمراض الجهاز المناعي
    ▪ السمنة المفرطة المرضية
    ▪ أمراض الدم
الانفلونزا
الانفلونزا 

وفي وقت سابق، أوضح وزير الصحة أن مصر تمتلك منظومة ترصد ذكية متقدمة تضم 5500 منشأة تعمل بنظام الترصد القائم على الحدث، مع إجراءات مشددة في الحجر الصحي وجميع المنافذ، مشيرًا إلى رصد 424 ألف إشارة صحية متداولة، 90-95% منها شائعات ومعلومات مغلوطة.

وشدد قائلًا: «لا مصلحة لأي دولة في العالم، ومنها مصر، في إخفاء أي معلومات عن الأمراض».

وكشف الدكتور عبد الغفار عن ارتفاع معتاد في نشاط الإنفلونزا الموسمية في هذا التوقيت من كل عام، مع سيادة سلالة H1N1، مؤكدًا مأمونية وفعالية لقاح الإنفلونزا الموسمي، خاصة للفئات الأكثر عرضة.

البرد والانفلونزا
الانفلونزا 

ثم استعرض الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، تقريرًا علميًا مفصلًا عن أنواع الفيروسات التنفسية منذ عام 2019 وحتى الأسبوع الوبائي 48 لعام 2025، مع مقارنات دقيقة بنسب الإيجابية، ليؤكد أن الوضع الحالي يتماشى تمامًا مع الموسمية الطبيعية دون أي انحرافات مقلقة.

من جانبه، أكد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن الوضع الصحي مطمئن تمامًا، مشيدًا بتطور منظومة الترصد المصرية والاستجابة السريعة، وحثّ المواطنين على الاعتماد على المصادر الرسمية فقط.

واختتمت الدكتورة أميرة إدريس، أستاذ طب الأطفال بقصر العيني، بتأكيدها أن الوضع آمن، موجهة أولياء الأمور بتعزيز مناعة أطفالهم بالتغذية السليمة والالتزام بإجراءات الوقاية، مع تجنب استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبية.

الانفلونزا - أرشيفية
الانفلونزا 
وزارة الصحة الاصابات التنفسية الأعرا ض التنفسية الحالات المرضية التامينيل عوامل خطورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

منتخب الأردن

نهائي كأس العرب.. موعد مباراة الأردن والمغرب والقنوات المفتوحة الناقلة

دغموم

رفضت لهذا السبب.. دغموم يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضمه

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

ترشيحاتنا

الدكتور محمد عوض تاج الدين

التعليم العالي: مصر لم تكن بعيدة عن التشخيص للأمراض النادرة المعروفة

رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة ومحافظ أسيوط يفتتحان فرع المجلس بالمحافظة

رئيسة القومي للطفولة والأمومة ومحافظ أسيوط يفتتحان فرع المجلس بالمحافظة

نفي

الوزراء يوضح حقيقة زيادة أسعار سيارات نقل المياه بمطروح

بالصور

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبيها

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها

زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير

بعد تصدرها التريند.. صور جديدة تجمع بين العوضى وياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمصنع "جينفاكس" للقاحات والأدوية

اللقاء
اللقاء
اللقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد