الصحة: الإنفلونزا الأكثر انتشارا وكورونا الأقل

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة أطلقت رقم موحد لوزارة الصحة وهو 105 ويستطيع المواطن أن يتواصل مع الوزارة في أي وقت لتلقي أي خدمة يريدها .

وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم"، :" هناك فيروسات تنفسية تنشط في فصل الشتاء ".



وتابع حسام عبد الغفار :" الإنفلونزا أ هي الأكثر انتشارا ثم ياتي الفيروس المخلوي في المركز الثاني وأقل شيء في معدلات الإصابة هو فيروس كورونا ".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان استقبال 5000 مكالمة عبر الخط الساخن الموحد (105) خلال شهر نوفمبر 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتسهيل التواصل مع المواطنين من خلال منصة مركزية شاملة.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، تحقيق نسبة إنجاز 100% في الاستجابة لجميع المكالمات. وتصدرت الاستفسارات حول التطعيمات واللقاحات بنسبة 20.36% (1018 مكالمة)، تلتها طلبات الاستفسارات العامة بنسبة 18.82% (941 طلبًا)، ثم الشكاوى ضد المنشآت الصحية وطلبات العلاج بنسبة 12.64% (632 مكالمة). كما شملت المكالمات طلبات متنوعة مثل كارت الخدمات المتكاملة (4.62%، 231 مكالمة)، الشكاوى العامة (12.22%، 611 مكالمة)، وطلبات طوارئ الدم والرعايات والحضانات (2.3%، 115 مكالمة)، إلى جانب استفسارات أخرى حول الاستشارات الطبية، التراخيص، التكليف، والوحدات الصحية.

