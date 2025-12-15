قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظات

بالصور .. محافظ مطروح يكرم المتميزين بقطاع الصحة

تكريم المتميزين بقطاع الصحة
تكريم المتميزين بقطاع الصحة
ايمن محمد

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح احتفالية تكريم حاملي شهادات الماجستير والدكتوراة والمتميزين بقطاع الصحة بمطروح بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير المساعد والدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح وأعضاء الهيئة البرلمانية والشيخ مبروك أبو الحشر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ونقباء الصيدلة والأسنان والتمريض ومديري المستشفيات والتمريض والفنيين والإداريين بالصحة وذلك بالقاعة الكبري بديوان عام المحافظة.

شهدت الاحتفالية عرض فيديو لأهم جهود مديرية الصحة خلال عام في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

كما كرم محافظ مطروح المتميزين في قطاع الصحة من الأطباء والفنيين والتمريض والإداريين وحاملى شهادات الماجيستير والدكتوراة خلال عامى ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ بقطاع الصحة بالمحافظة ،مؤكدا على العمل على دعم ورعاية التميز العلمى بجانب المهنى يأتى في إطار جهود الدولة ببناء الإنسان ويعمل كذلك على تعزيز الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة من خلال العنصر البشرى واستمرار رفع كفاءته العلمية والتعليمية والتدريبية بما يحقق جودة الخدمة للموطن ، خاصة مع رسالة الطب السامية.
 

