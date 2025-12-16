قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
سابع إيقاف قيد.. الإسماعيلي في قبضة الفيفا | القصة بأبعادها
واقف في بلكونة بيته | تفاصيل فيديو صادم لتحرش شاب بفتاة بالإسكندرية
وزير الرياضة: أكاديمية «شباب بلد» استثمار حقيقي في طاقات الشباب وبوابة لربطهم بالتعليم وسوق العمل
قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع
حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي
مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة يوم الاستقلال
المفتي: فلسطين قضية كل حرٍّ.. والفتوى جسر بين الواجب الشرعي والإنساني
زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة
الست ليست بخيلة.. جمال بخيت يدافع عن أم كلثوم
أرقام محمد صلاح قبل حفل الفيفا "ذا بيست "
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزارة الإسكان تعلن تخصيص قناة رسمية لوحدة التعامل والتواصل والمتابعة مع المستثمرين والمطورين العقاريين

الاسكان
الاسكان
آية الجارحي

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن إضافة خدمة تلقى شكاوى واستفسارات المستثمرين عبر تطبيق "واتس آب" كقناة رسمية للتواصل المباشر مع وحدة التعامل والمتابعة مع المستثمرين والمطورين العقاريين بالهيئة، في إطار دعم بيئة الاستثمار وضبط السوق العقارية.

وذلك في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين، وسرعة الاستجابة لمطالبهم، والعمل على إزالة أية معوقات تواجههم. 

وبناءً على توجيهات المهندس/ شريف الشربيني، بتعزيز أدوات التواصل الحديثة،تم تخصيص رقم واتساب رسمي (01140554000) للتواصل المباشر مع وحدة التعامل والمتابعة مع المستثمرين، لتلقي الشكاوى والاستفسارات، بما يسهم في سرعة التفاعل، ودقة نقل المعلومات، وتعزيز الشفافية وضبط السوق العقارية.

وتُؤكد الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تأكيدًا لدور وحدة التعامل والمتابعة مع المستثمرين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي يستهدف عملها توفير قناة اتصال فعّالة ومباشرة لتلقي الشكاوى والاستفسارات، ودراسة المقترحات، وتسريع وتيرة حل المشكلات الاستثمارية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وتختص الوحدة بسرعة فحص ودراسة الشكاوى والمقترحات المقدمة من المستثمرين، وتبسيط الإجراءات وشرح آليات التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب توضيح الفرص الاستثمارية المتاحة وآليات التقدم لها، مع ضمان المتابعة المستمرة لكافة الموضوعات حتى الانتهاء من حلها.

كما تعمل الوحدة على التنسيق المباشر مع القطاعات والإدارات المركزية والأجهزة المختلفة بالهيئة لتذليل العقبات، وعقد اجتماعات دورية مع المستثمرين والمطورين، سواء بشكل جماعي أو فردي، للاستماع إلى الملاحظات والمقترحات، ووضع آليات متابعة واضحة لما يتم الاتفاق عليه، فضلًا عن إعداد تقارير دورية تتضمن المشكلات المثارة والإجراءات المتخذة ومدى التقدم في الحلول.

وفي هذا السياق، أكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولات للإضرار بالسوق العقارية، وتعمل على حماية حقوق المستثمرين والمطورين الجادين، مشددًا على أن تفعيل هذه القناة الرسمية يعكس التزام الوزارة بدعم الاستثمار، وترسيخ مبدأ الشفافية مع المستثمرين، وتهيئة بيئة استثمارية آمنة ومنظمة.

وتؤكد وزارة الإسكان استمرارها في تطوير آليات المتابعة والتواصل، وتقديم كل أوجه الدعم للمستثمرين والمطورين، بما يسهم في دفع مشروعات التنمية العمرانية وتحقيق أهداف الدولة المصرية .

وزير الإسكان المستثمرين تطبيق واتس آب أهداف الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

منتخب الأردن

نهائي كأس العرب.. موعد مباراة الأردن والمغرب والقنوات المفتوحة الناقلة

دغموم

رفضت لهذا السبب.. دغموم يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضمه

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

ترشيحاتنا

الدكتور محمد الضويني

الضويني: خدمة الأوطان تكون بالعطاء والعمل.. وهذا هو منهج الأزهر

الجلسة العلمية الخامسة

المفتي يُشيد ببحث الدكتور محمد العزازي: يجمع بين الرؤية الشرعية والإنسانية

فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مُفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم

مفتي الجمهورية: بحوث الجلسة العلمية الخامسة تميزت بالمهارة ودقة الطرح التي يتطلبها البحث العلمي

بالصور

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبيها

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها

زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير

بعد تصدرها التريند.. صور جديدة تجمع بين العوضى وياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمصنع "جينفاكس" للقاحات والأدوية

اللقاء
اللقاء
اللقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد