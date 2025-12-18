قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النواب الأمريكي يرفض مشروع قرار تقييد صلاحيات ترامب في شن عمليات عسكرية ضد عصابات المخدرات
صفقة شيكو بانزا.. مفاجأة جديدة في وقف القيد السابع للزمالك
موعد أول رجب 2026 فلكيا وفضائل الشهر وأهم المواعيد
بشأن العدوان الأمريكي المستمر.. فنزويلا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن
مذيع بفوكس نيوز: ترامب سيعلن الحرب على فنزويلا في خطابه الليلة
كأس عاصمة مصر.. طاقم تحكيم مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب
هل يجوز أخذ قرض بنكي من أجل الزواج؟.. اعرف رأي الشرع
سميرة أمام محكمة الأسرة: خايف على شكله ومش بيروح السوق
نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة
إعلام فلسطيني: مصابان برصاص جيش الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة
بينهم أشقاء.. مصرع شاب وإصابة 3 آخرين خلال مشاجرة في نجع حمادى
التأمين الصحي.. 482 جنيها أقصى تكلفة يتحملها المواطن لأكبر العمليات الجراحية

محمود محسن

أكدت الدكتورة رحاب علي، مدير عام فرع التأمين الصحى الشامل بالأقصر، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل هي العمود الفقري للمنظومة الطبية، مشيرة إلى أنه تعمل على تقديم الخدمة الطبية للمواطن المصري بسهولة ويسر وعدم تحميل المواطن المصري أعباء مالية.

وقالت رحاب علي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن منظومة التأمين الصحي الشامل الماوطن يتم علاجه بالكامل على حسب الحالة الصحية، سواء بالعلاج الدوائي أو الجراحي، مع عدم تحمله لتكاليف الخدمة بالكامل ولكنه يدفع نسبة رمزية لا تذكر، فالعمليات الجراحية المواطن يسدد 482 جنيها.

وتابعت  مدير عام فرع التأمين الصحى الشامل بالأقصر، أن أصحاب الأمراض المزمنة وتكافل وكرامة، فهم معفيين من سداد الرسوم بالكامل ويحصل على الرعاية الصحية. 
 

