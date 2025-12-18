التأمين الصحي.. 482 جنيها أقصى تكلفة يتحملها المواطن لأكبر العمليات الجراحية

أكدت الدكتورة رحاب علي، مدير عام فرع التأمين الصحى الشامل بالأقصر، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل هي العمود الفقري للمنظومة الطبية، مشيرة إلى أنه تعمل على تقديم الخدمة الطبية للمواطن المصري بسهولة ويسر وعدم تحميل المواطن المصري أعباء مالية.

وقالت رحاب علي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن منظومة التأمين الصحي الشامل الماوطن يتم علاجه بالكامل على حسب الحالة الصحية، سواء بالعلاج الدوائي أو الجراحي، مع عدم تحمله لتكاليف الخدمة بالكامل ولكنه يدفع نسبة رمزية لا تذكر، فالعمليات الجراحية المواطن يسدد 482 جنيها.

وتابعت مدير عام فرع التأمين الصحى الشامل بالأقصر، أن أصحاب الأمراض المزمنة وتكافل وكرامة، فهم معفيين من سداد الرسوم بالكامل ويحصل على الرعاية الصحية.

