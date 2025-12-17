في يناير 2026.. الحكومة تصرف 1500 منحة لهذه الفئات

يترقب أكثر من مليون مواطن مصري موعد صرف منحة العمالة غير المنتطمة التي تصرفها الحكومة للعمال والصرفيون وفئات معينة حددتها الدولة ، حيث يتم صرف منحة العمالة غير المنظمة عدة مرات خلال السنة وفي مناسبات معينة .

وتعد منحة العمالة غير المنتظمة من أهم المبادرات الحكومية التى تهدف إلى دعم فئات مثل العمالة اليومية والموسمية والعاملين فى مجالات البناء والزراعة والصيد والمهن الحرة، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

منحة العمال غير المنتظمة

أكدت وزارة العمل ان قيمة منحة العمالة غير المنتظمة تبلغ حاليا الفا وخمسمائة جنيه لكل عامل بعد زيادتين متتاليتين خلال العام الجاري حيث ارتفعت في ديسمبر 2024 من خمسمائة الى الف جنيه ثم تمت زيادتها في ابريل 2025 من الف الى الف وخمسمائة جنيه في اطار خطة لتحسين مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة.

منحة عيد الميلاد رسمياً

وبذلك من المقرر أن تصرف الحكومة منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 للأشخاص المستفيديون منها كالعمال والحرفيون الزراعيون ، وذلك خلال شهر يناير المقبل 2026 بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

مواعيد صرف منح العمالة غير المنتظمة

- منحة عيد الميلاد المجيد: تُصرف طوال شهر يناير 2026

- منحة شهر رمضان: تُصرف قبل بداية الشهر الكريم، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر.

- منحة عيد الفطر: تُصرف في الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

- منحة عيد العمال: تُصرف من الأول من مايو حتى نهاية الشهر.

- منحة عيد الأضحى: تُصرف قبل عيد الأضحى.

- منحة المولد النبوي الشريف: تُصرف في بداية شهر ربيع الأول هجريًا

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

تشمل الفئات المستحقة للمنحة الحرفيين وعمال البناء والمزارعين وعمال الصيد وكل من لا يمتلك دخلا ثابتا او تأمينا اجتماعيا وذلك ضمن جهود الدولة لدمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي وتحسين ظروفها المعيشية والاجتماعية.

يحصل العمال المسجلون على خدمات متنوعة تشمل الرعاية الصحية والاجتماعية والتأمين ضد الحوادث كما استحدثت الوزارة بندا لصرف تعويضات لاسر ضحايا الحوادث سواء كانوا مسجلين او غير مسجلين بقيمة مائتي الف جنيه في حالات الوفاة او العجز الكلي وعشرين الف جنيه في حالات الاصابة.

كم عدد المستفيدين بمنحة العمالة ؟

تشير البيانات الرسمية إلى تسجيل نحو 1,164,012 عاملًا في منظومة العمالة غير المنتظمة، تم ضمهم عبر المقاولين والشركات وعمليات الحصر الميدانية، مع سعي الوزارة إلى زيادة العدد ليصل إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة لضمان شمول أكبر عدد من المستحقين.

شروط الحصول على منح العمالة غير المنتظمة 2026

حددت وزارة العمل مجموعة من الشروط لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، وهي: