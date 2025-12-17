قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بالغربية يرد على فيديو تجميع ناخبين بأرض الننى بقسم ثان المحلة
الأهلي يرفع عرضه لضم «بلعمري».. والرجاء يتمسك بـ800 ألف دولار
لضمان تدفق الغاز.. بريطانيا تعفي حقل «ظهر» المصري من العقوبات المفروضة على روسيا
رئيس اللجنة العامة بالمطرية يوضح حقيقة محاولة ناخب تقطيع أوراق الاقتراع
ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم
كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة
بدون إصابات .. السيطرة على حريق أعلى سطح عقار في الجمالية | صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بشمال القاهرة يكشف حقيقة فيديو الدعاية لمرشح أمام اللجنة 10 بالمطرية
كثافات عالية من الركاب.. أحمد موسى: إقبال مُتزايد على وسائل النقل الصديقة للبيئة
«سايبر توفان» تزعم اختراق هاتف نفتالي بينيت.. صمت إسرائيلي حذر وتسريبات مُحتملة قد تكشف كواليس استخباراتية حساسة
لا أعرف كيف ألتزم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يكشف أمرين أساسيين للمواظبة على العبادة
أخبار البلد

في يناير 2026.. الحكومة تصرف 1500 منحة لهذه الفئات

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة
الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة
رشا عوني

يترقب أكثر من مليون مواطن مصري موعد صرف منحة العمالة غير المنتطمة التي تصرفها الحكومة للعمال والصرفيون وفئات معينة حددتها الدولة ، حيث يتم صرف منحة العمالة غير المنظمة عدة مرات خلال السنة وفي مناسبات معينة . 

وتعد منحة العمالة غير المنتظمة من أهم المبادرات الحكومية التى تهدف إلى دعم فئات مثل العمالة اليومية والموسمية والعاملين فى مجالات البناء والزراعة والصيد والمهن الحرة، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

منحة العمالة غير المنتظمة.. من الفئات المستحقة لصرف الـ1000 جنيه؟ | مصراوى
منحة العمال غير المنتظمة

صرف 1500 منحة العمالة غير المنتظمة 

 

أكدت وزارة العمل ان قيمة منحة العمالة غير المنتظمة تبلغ حاليا الفا وخمسمائة جنيه لكل عامل بعد زيادتين متتاليتين خلال العام الجاري حيث ارتفعت في ديسمبر 2024 من خمسمائة الى الف جنيه ثم تمت زيادتها في ابريل 2025 من الف الى الف وخمسمائة جنيه في اطار خطة لتحسين مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة.

منحة عيد الميلاد رسمياً

وبذلك من المقرر أن تصرف الحكومة منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 للأشخاص المستفيديون منها كالعمال والحرفيون الزراعيون ، وذلك خلال شهر يناير المقبل 2026 بمناسبة عيد الميلاد المجيد . 

صور.. صرف منحة العمالة غير منتظمة بالمحافظات وإجراءات وقائية ضد
منحة العمالة غير المنتظمة

 

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة
 

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد
 

مواعيد صرف منح العمالة غير المنتظمة

 - منحة عيد الميلاد المجيد: تُصرف طوال شهر يناير 2026

 - منحة شهر رمضان: تُصرف قبل بداية الشهر الكريم، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر.

 - منحة عيد الفطر: تُصرف في الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

 - منحة عيد العمال: تُصرف من الأول من مايو حتى نهاية الشهر.

 - منحة عيد الأضحى: تُصرف قبل عيد الأضحى.

 - منحة المولد النبوي الشريف: تُصرف في بداية شهر ربيع الأول هجريًا

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة 

تشمل الفئات المستحقة للمنحة الحرفيين وعمال البناء والمزارعين وعمال الصيد وكل من لا يمتلك دخلا ثابتا او تأمينا اجتماعيا وذلك ضمن جهود الدولة لدمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي وتحسين ظروفها المعيشية والاجتماعية.

يحصل العمال المسجلون على خدمات متنوعة تشمل الرعاية الصحية والاجتماعية والتأمين ضد الحوادث كما استحدثت الوزارة بندا لصرف تعويضات لاسر ضحايا الحوادث سواء كانوا مسجلين او غير مسجلين بقيمة مائتي الف جنيه في حالات الوفاة او العجز الكلي وعشرين الف جنيه في حالات الاصابة.

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025.. الرابط والخطوات
الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

كم عدد المستفيدين بمنحة العمالة ؟

تشير البيانات الرسمية إلى تسجيل نحو 1,164,012 عاملًا في منظومة العمالة غير المنتظمة، تم ضمهم عبر المقاولين والشركات وعمليات الحصر الميدانية، مع سعي الوزارة إلى زيادة العدد ليصل إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة لضمان شمول أكبر عدد من المستحقين.

شروط الحصول على منح العمالة غير المنتظمة 2026

حددت وزارة العمل مجموعة من الشروط لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، وهي:

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  • ألا يمتلك سجلات تجارية.
  • أن تكون الحرفة مدونة في بطاقة الرقم القومي.
  • تسجيل اسم المتقدم في مديرية القوى العاملة.
  • أن يكون عمر المتقدم بين 20 و60 عامًا.
منحة العمالة غير المنتظمة موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

