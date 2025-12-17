عمر الغنيمي: تخطيط صندوق الإسكان الاجتماعي لبناء آلاف الوحدات الخضراء يعكس التزام الدولة في قطاع الإسكان

قال النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، إن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يواصل جهود الدولة، لبناء وحدات سكنية صديقة للبيئة، ضمن خطة شاملة للاستدامة وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الإسكان الاجتماعي المستدام.

وأشار الغنيمي، في تصريح صحفي له اليوم إلى أن الصندوق يستهدف إنشاء أكثر من 68 ألف وحدة سكنية خضراء صديقة للبيئة خلال المرحلة المقبلة، بعد نجاح المبادرات السابقة التي بدأت منذ عام 2020، والتي شهدت تنفيذ نحو مليون وحدة سكنية متنوعة على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين من الإسكان الميسر والمستدام.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الصندوق اعتمد استخدام تقنيات البناء الأخضر، مثل الحوائط المعزولة حراريًا، والأسطح الموفرة للطاقة، والإضاءة بنظام LED والطاقة الشمسية، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الانبعاثات الكربونية، مع دعم مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين في تنفيذ هذه الوحدات.

وأضاف نائب الاسكندرية، أن الصندوق اعتمد منظومة تمويل مبتكرة تشمل قروض البنك الدولي وتمويلات البنوك المصرية، لضمان قدرة الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل على شراء الوحدات، بما يحقق استدامة مالية للمشاريع ويتيح تنفيذ المزيد من الوحدات في المستقبل.

واختتم النائب عمر الغنيمي حديثه، أن نجاح برنامج الإسكان الاجتماعي الأخضر يعكس حرص الدولة على التوازن بين جودة البناء وحماية البيئة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز البنية التحتية المستدامة وتحقيق التنمية العمرانية المسؤولة في مصر.