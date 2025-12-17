قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا اليوم الأربعاء
متحدث الأوقاف: سعر الإيجار الجديد لأراضي الأوقاف أقل من السوق 10-15%
متحدث الوزراء: الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الدخول بناء على ارتفاع معدلات النمو
غياب عادل إمام وحضور نجوم الفن في عزاء شقيقته بمسجد الشرطة| صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بالغربية يرد على فيديو تجميع ناخبين بأرض الننى بقسم ثان المحلة
الأهلي يرفع عرضه لضم «بلعمري».. والرجاء يتمسك بـ800 ألف دولار
لضمان تدفق الغاز.. بريطانيا تعفي حقل «ظهر» المصري من العقوبات المفروضة على روسيا
رئيس اللجنة العامة بالمطرية يوضح حقيقة محاولة ناخب تقطيع أوراق الاقتراع
ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم
كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة
بدون إصابات .. السيطرة على حريق أعلى سطح عقار في الجمالية | صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بشمال القاهرة يكشف حقيقة فيديو الدعاية لمرشح أمام اللجنة 10 بالمطرية
برلمان

عمر الغنيمي: تخطيط صندوق الإسكان الاجتماعي لبناء آلاف الوحدات الخضراء يعكس التزام الدولة في قطاع الإسكان

وحدات الإسكان
وحدات الإسكان
فريدة محمد

قال النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، إن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يواصل جهود الدولة، لبناء وحدات سكنية صديقة للبيئة، ضمن خطة شاملة للاستدامة وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الإسكان الاجتماعي المستدام.

وأشار الغنيمي، في تصريح صحفي له اليوم إلى أن الصندوق يستهدف إنشاء أكثر من 68 ألف وحدة سكنية خضراء صديقة للبيئة خلال المرحلة المقبلة، بعد نجاح المبادرات السابقة التي بدأت منذ عام 2020، والتي شهدت تنفيذ نحو مليون وحدة سكنية متنوعة على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين من الإسكان الميسر والمستدام.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الصندوق اعتمد استخدام تقنيات البناء الأخضر، مثل الحوائط المعزولة حراريًا، والأسطح الموفرة للطاقة، والإضاءة بنظام LED والطاقة الشمسية، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الانبعاثات الكربونية، مع دعم مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين في تنفيذ هذه الوحدات.

وأضاف نائب الاسكندرية، أن الصندوق اعتمد منظومة تمويل مبتكرة تشمل قروض البنك الدولي وتمويلات البنوك المصرية، لضمان قدرة الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل على شراء الوحدات، بما يحقق استدامة مالية للمشاريع ويتيح تنفيذ المزيد من الوحدات في المستقبل.

واختتم النائب عمر الغنيمي حديثه، أن نجاح برنامج الإسكان الاجتماعي الأخضر يعكس حرص الدولة على التوازن بين جودة البناء وحماية البيئة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز البنية التحتية المستدامة وتحقيق التنمية العمرانية المسؤولة في مصر.

عمر الغنيمي تخطيط صندوق الإسكان الاجتماعي الوحدات الخضراء

