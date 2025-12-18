قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد أول رجب 2026 فلكيا وفضائل الشهر وأهم المواعيد
بشأن العدوان الأمريكي المستمر.. فنزويلا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن
مذيع بفوكس نيوز: ترامب سيعلن الحرب على فنزويلا في خطابه الليلة
كأس عاصمة مصر.. طاقم تحكيم مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب
هل يجوز أخذ قرض بنكي من أجل الزواج؟.. اعرف رأي الشرع
سميرة أمام محكمة الأسرة: خايف على شكله ومش بيروح السوق
نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة
إعلام فلسطيني: مصابان برصاص جيش الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة
بينهم أشقاء.. مصرع شاب وإصابة 3 آخرين خلال مشاجرة في نجع حمادى
بطائرة مسيرة.. مدفعية الاحتلال تهاجم قرية راميا في الجنوب اللبناني
2500 جندي.. إسرائيل واليونان وقبرص تخطط لإنشاء قوة رد فعل سريع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب

نورهان
نورهان
باسنتي ناجي

أعلنت الفنانة نورهان شعيب، تعرضها لوعكه صحية دخلت على إثرها المستشفى.

نورهان شعيب تتعرض لوعكة صحية 

وكتبت نورهان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «تلقيت خبر تكريمي في المغرب بفرحة.. وجاءت إرادة الله، فمنذ لحظة صعودي الطائرة المتجهة إلى المغرب وأنا في تحديات وآلام متتالية، وعلي قدر ما كنت تواقة جدا إني أروح وأتفسح في جمال الطبيعة اللي ياما سمعت عنها وأقابل أخيرا أهل المغرب الكرام اللي الكل بيشكر فيهم، إلا ان القدر أراد أن يكون نصيب الأسد من ذكرياتي لهنا لحد دلوقتي بين المستشفيات، وتخللها لحظات مسروقه قليلة جدا من الانبساط لكن كانت جميلة جدا، وسأوافيكم بالأخبار، لكن مؤقتا دلوقتي دعواتكم.. اللهم رب الناس اذهب البأس، اشفني أنت الشافي».

وكانت قد أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، عن تكريم النجمة نورهان شعيب خلال حفل افتتاح الدورة الثالثة من المهرجان، تقديرًا لمسيرتها الفنية المتميزة وإسهاماتها الثرية في الفنون الموجهة للطفل.

وقالت الدكتورة داليا همام، رئيس المهرجان: “يأتي تكريم النجمة نورهان شعيب تقديرًا لعطائها الفني المتميز، ولدورها البارز في تقديم أعمال تحمل رسالة إنسانية وفنية راقية، نورهان نموذج للفنانة التي جمعت بين الموهبة والالتزام، وقدمت إسهامات مميزة في مجال الفنون الموجهة للطفل، سواء من خلال أعمالها الدرامية أو نشاطها في تدريب النشء على فنون المسرح والتمثيل.”

وتابعت همام: “نفتخر في مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي بتكريم فنانة تؤمن بقيمة الفن في بناء الوعي وتنمية الإبداع لدى الأجيال الجديدة، وتعمل بإخلاص على نقل خبرتها للأطفال والشباب بروحٍ محبة وعطاء مستمر.”

يُذكر أن الفنانة نورهان شعيب بدأت مسيرتها الفنية مطلع الألفية الثالثة، وقدمت مجموعة من الأعمال الدرامية البارزة التي لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من بينها: عائلة الحاج متولي، سوق العصر، العصيان، قاسم أمين، والمصراوية. كما عُرفت بحبها للمسرح، وشاركت في عدد من العروض المميزة على خشبة المسرح المصري، من أبرزها وسط البلد مع الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، ودور بهية في عرض مأخوذ عن أعمال الراحل الكبير نجيب سرور.

وفي السنوات الأخيرة، اتجهت نورهان لتدريب الأطفال على فنون التمثيل والمسرح، بعد حصولها على منحة دراسية في فنون المسرح من سويسرا، لتواصل رسالتها الفنية في إعداد جيل جديد من المواهب الصغيرة.

الجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي ترأسه شرفيا أ.د.غادة جبارة، ويُقام المهرجان  تحت رعاية جمعية الفن والثقافة “بتاح”، وبالدعم الأدبي من وزارة الثقافة المصرية، وأكاديمية الفنون،ونقابة المهن التمثيلية.

نورهان نورهان شعيب نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

المتهمان

رشاوى إنتخابية فى حدائق القبة.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب

سقوط امطار

شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

صورة أرشيفية

بعد اتهام زوجها.. أسرة نيفين مندور تكشف السبب الحقيقي وراء وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

محمد رمضان

تأييد حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

منتخب مصر

بفرمان من الفيفا.. منتخب مصر يحصل على 10 ملايين دولار بكأس العالم

ترشيحاتنا

الجزر

فوائد الجزر للصحة.. منافع متعددة أبرزها للقلب والدماغ

السكتة الدماغية

مشروب غير متوقع يحسن صحة المخ ويحمى من السكتة الدماغية

اورام الدماغ

احترس .. أعراض غير متوقعة تكشف أورام الدماغ

بالصور

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026

مي عز الدين تبرز إنوثتها في آخر ظهور لها

\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

نيفين مندور
نيفين مندور
نيفين مندور

فيديو

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد