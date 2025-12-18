آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب

أعلنت الفنانة نورهان شعيب، تعرضها لوعكه صحية دخلت على إثرها المستشفى.

نورهان شعيب تتعرض لوعكة صحية

وكتبت نورهان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «تلقيت خبر تكريمي في المغرب بفرحة.. وجاءت إرادة الله، فمنذ لحظة صعودي الطائرة المتجهة إلى المغرب وأنا في تحديات وآلام متتالية، وعلي قدر ما كنت تواقة جدا إني أروح وأتفسح في جمال الطبيعة اللي ياما سمعت عنها وأقابل أخيرا أهل المغرب الكرام اللي الكل بيشكر فيهم، إلا ان القدر أراد أن يكون نصيب الأسد من ذكرياتي لهنا لحد دلوقتي بين المستشفيات، وتخللها لحظات مسروقه قليلة جدا من الانبساط لكن كانت جميلة جدا، وسأوافيكم بالأخبار، لكن مؤقتا دلوقتي دعواتكم.. اللهم رب الناس اذهب البأس، اشفني أنت الشافي».

وكانت قد أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، عن تكريم النجمة نورهان شعيب خلال حفل افتتاح الدورة الثالثة من المهرجان، تقديرًا لمسيرتها الفنية المتميزة وإسهاماتها الثرية في الفنون الموجهة للطفل.

وقالت الدكتورة داليا همام، رئيس المهرجان: “يأتي تكريم النجمة نورهان شعيب تقديرًا لعطائها الفني المتميز، ولدورها البارز في تقديم أعمال تحمل رسالة إنسانية وفنية راقية، نورهان نموذج للفنانة التي جمعت بين الموهبة والالتزام، وقدمت إسهامات مميزة في مجال الفنون الموجهة للطفل، سواء من خلال أعمالها الدرامية أو نشاطها في تدريب النشء على فنون المسرح والتمثيل.”

وتابعت همام: “نفتخر في مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي بتكريم فنانة تؤمن بقيمة الفن في بناء الوعي وتنمية الإبداع لدى الأجيال الجديدة، وتعمل بإخلاص على نقل خبرتها للأطفال والشباب بروحٍ محبة وعطاء مستمر.”

يُذكر أن الفنانة نورهان شعيب بدأت مسيرتها الفنية مطلع الألفية الثالثة، وقدمت مجموعة من الأعمال الدرامية البارزة التي لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من بينها: عائلة الحاج متولي، سوق العصر، العصيان، قاسم أمين، والمصراوية. كما عُرفت بحبها للمسرح، وشاركت في عدد من العروض المميزة على خشبة المسرح المصري، من أبرزها وسط البلد مع الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، ودور بهية في عرض مأخوذ عن أعمال الراحل الكبير نجيب سرور.

وفي السنوات الأخيرة، اتجهت نورهان لتدريب الأطفال على فنون التمثيل والمسرح، بعد حصولها على منحة دراسية في فنون المسرح من سويسرا، لتواصل رسالتها الفنية في إعداد جيل جديد من المواهب الصغيرة.

الجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي ترأسه شرفيا أ.د.غادة جبارة، ويُقام المهرجان تحت رعاية جمعية الفن والثقافة “بتاح”، وبالدعم الأدبي من وزارة الثقافة المصرية، وأكاديمية الفنون،ونقابة المهن التمثيلية.