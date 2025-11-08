مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكرم الفنانة نورهان شعيب في دورته الثالثة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النصر يفوز بثلاثية على نيوم ويعزز صدارته للدوري السعودي
ما زالت حرجة.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي
استعدادات مكثفة.. التجهيزات النهائية لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية
إيلون ماسك: تسلا تقترب من السماح بإرسال الرسائل والكتابة أثناء القيادة
شريف منير وأحمد حاتم وجميلة عوض من كواليس فيلم ريد فلاج
تحرير 263 محضرًا تموينيًا وضبط سلع منتهية ومجهولة المصدر بكفر الشيخ
القاهرة تنجح في تثبيت التهدئة وتواصل جهودها لتجنب التصعيد بغزة
اتصالات مصرية مكثفة لتثبيت وقف النار وتفعيل خطة ترامب للسلام
مصر تستضيف تدريب الدول الأفريقية على مكافحة الجرائم السيبرانية
ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته
سفير مصر بالبرتغال: جهود مكثفة لضمان تصويت المصريين بانتخابات مجلس النواب
أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، عن تكريم النجمة نورهان شعيب خلال حفل افتتاح الدورة الثالثة من المهرجان، تقديرًا لمسيرتها الفنية المتميزة وإسهاماتها الثرية في الفنون الموجهة للطفل.

وقالت الدكتورة داليا همام، رئيس المهرجان: "يأتي تكريم النجمة نورهان شعيب تقديرًا لعطائها الفني المتميز، ولدورها البارز في تقديم أعمال تحمل رسالة إنسانية وفنية راقية، نورهان نموذج للفنانة التي جمعت بين الموهبة والالتزام، وقدمت إسهامات مميزة في مجال الفنون الموجهة للطفل، سواء من خلال أعمالها الدرامية أو نشاطها في تدريب النشء على فنون المسرح والتمثيل."

وتابعت همام: "نفتخر في مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي بتكريم فنانة تؤمن بقيمة الفن في بناء الوعي وتنمية الإبداع لدى الأجيال الجديدة، وتعمل بإخلاص على نقل خبرتها للأطفال والشباب بروحٍ محبة وعطاء مستمر."

يُذكر أن الفنانة نورهان شعيب بدأت مسيرتها الفنية مطلع الألفية الثالثة، وقدمت مجموعة من الأعمال الدرامية البارزة التي لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من بينها: عائلة الحاج متولي، سوق العصر، العصيان، قاسم أمين، والمصراوية. كما عُرفت بحبها للمسرح، وشاركت في عدد من العروض المميزة على خشبة المسرح المصري، من أبرزها وسط البلد مع الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، ودور بهية في عرض مأخوذ عن أعمال الراحل الكبير نجيب سرور.

وفي السنوات الأخيرة، اتجهت نورهان لتدريب الأطفال على فنون التمثيل والمسرح، بعد حصولها على منحة دراسية في فنون المسرح من سويسرا، لتواصل رسالتها الفنية في إعداد جيل جديد من المواهب الصغيرة.

الجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي ترأسه شرفيا أ.د.غادة جبارة، ويُقام المهرجان  تحت رعاية جمعية الفن والثقافة “بتاح”، وبالدعم الأدبي من وزارة الثقافة المصرية، وأكاديمية الفنون،ونقابة المهن التمثيلية.

