حلال المواقف المفاجأة ..تعليمات الضغط على فرامل السيارة بالطرق السريعة

يتعرض سائقي السيارات للعديد من المواقف المفاجأة والتي من ضمنها، الضغط على الفرامل على الطرق السريعة، وبالتالي يجب في هذه الحالة الضغط تدريجيًا وبشكل متزايد ثم خففه قبل التوقف الكامل لتجنب التوقف المفاجئ وتفادي انزلاق السيارة.

تعليمات الضغط علي فرامل السيارة علي الطرق السريعة

ويجب أيضا استخدم قدمك اليمنى للتحكم بين دواستي البنزين والفرامل، مع إبقاء الكعب كنقطة ارتكاز، واضغط برفق لتخفيف السرعة، مع زيادة القوة حسب الحاجة، وخفف الضغط قليلاً عند دخول المنعطفات للحفاظ على التوازن، مع استخدام فرامل المحرك لتخفيف الضغط عن الفرامل الميكانيكية وتجنب ارتفاع حرارتها، خصوصا عند نزول المنحدرات.

- تعليمات الضغط علي فرامل السيارة علي الطرق السريعة :

تعليمات الضغط علي فرامل السيارة علي الطرق السريعة

ابدأ مبكرا وخفيف

اضغط على الفرامل بشكل خفيف عند الحاجة لتخفيف السرعة، ثم قم بزيادة قوة الضغط تدريجياً كلما اقتربت من التوقف.

خفف الضغط قبل التوقف

قبل أن تتوقف تماما خفف الضغط قليلاً لتجنب توقف السيارة المفاجئ، مما يمنحها سلاسة ويقلل من الإجهاد عليها.

القدم اليمنى فقط

تعليمات الضغط علي فرامل السيارة علي الطرق السريعة

استخدم قدمك اليمنى للتبديل بين البنزين والفرامل، مع إبقاء الكعب ثابت على الأرض كنقطة ارتكاز بين الدواستين.

الوصول المريح

تأكد أن مقدمة قدمك تصل بسهولة إلى منتصف دواسة الفرامل دون تمدد مفرط.

استخدم فرامل المحرك

عند نزول المنحدرات، انتقل إلى سرعة أقل في السيارات اليدوية، أو استخدم الوضع اليدوي في الأوتوماتيكية، لان هذا يساعد المحرك على إبطاء السيارة ويقلل الضغط على الفرامل الهيدروليكية ويمنع ارتفاع حرارتها.

تعليمات الضغط علي فرامل السيارة علي الطرق السريعة

مسافة الأمان

حافظ على مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، وتضاعف هذه المسافة في الظروف الجوية السيئة مقل المطر، والضباب.

تجنب التشتيت

لا تستخدم الهاتف أو أي شيء آخر يشتت انتباهك أثناء القيادة، خاصة عند الاقتراب من أماكن تتطلب فرملة.

تعليمات الضغط علي فرامل السيارة علي الطرق السريعة

استعد للطوارئ

أبقِ قدمك فوق الفرامل عند وجود مخاطر محتملة لتقليل زمن الاستجابة.