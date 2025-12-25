قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد مرتضى منصور يطلب تعويض ربع مليون جنيه عن وفاة السباح يوسف.. فيديو
كواليس أخطر خصام في تاريخ الغناء.. ليلة وقفت فيها أم كلثوم ضد عبد الحليم
من أفضل المعلقين.. خالد الغندور يشارك صورته مع علي محمد علي
الوطنية للانتخابات: إبطال 4 لجان فرعية في بلبيس والمنصورة وميت غمر
بدء مؤتمر إعلان نتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
الإحصاء يصدر العدد السادس عشر بعد المائة من الكتاب الإحصائي السنوي 2025
وزير الخارجية: تسيسس صارخ لإدارة السد الأثيوبي أدى إلى غرق بعض المناطق بالسودان
حماس: نثق بقدرة ترامب على تحقيق السلام في قطاع غزة
الحزن يغطي إمبابة بعد وفاة السيدة ليلى وأولادها بالعقار المنهار
منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. صراع النقاط والثأر وتفادي الأخطاء في أمم أفريقيا
مازن الغرباوي يلتقي السفير الروسي بالقاهرة لبحث آفاق التعاون المسرحي بين مصر وروسيا
لا مساس بالخدمات الأساسية والوقود.. الحكومة تطمئن المواطنين
حلال المواقف المفاجأة ..تعليمات الضغط على فرامل السيارة بالطرق السريعة

تعليمات الضغط علي فرامل السيارة علي الطرق السريعة
تعليمات الضغط علي فرامل السيارة علي الطرق السريعة
إبراهيم القادري

يتعرض سائقي السيارات للعديد من المواقف المفاجأة والتي من ضمنها، الضغط على الفرامل على الطرق السريعة، وبالتالي يجب في هذه الحالة الضغط تدريجيًا وبشكل متزايد ثم خففه قبل التوقف الكامل لتجنب التوقف المفاجئ وتفادي انزلاق السيارة.

تعليمات الضغط علي فرامل السيارة علي الطرق السريعة 

ويجب أيضا استخدم قدمك اليمنى للتحكم بين دواستي البنزين والفرامل، مع إبقاء الكعب كنقطة ارتكاز، واضغط برفق لتخفيف السرعة، مع زيادة القوة حسب الحاجة، وخفف الضغط قليلاً عند دخول المنعطفات للحفاظ على التوازن، مع استخدام فرامل المحرك  لتخفيف الضغط عن الفرامل الميكانيكية وتجنب ارتفاع حرارتها، خصوصا عند نزول المنحدرات.

- تعليمات الضغط علي فرامل السيارة علي الطرق السريعة :

تعليمات الضغط علي فرامل السيارة علي الطرق السريعة 

ابدأ مبكرا وخفيف

اضغط على الفرامل بشكل خفيف عند الحاجة لتخفيف السرعة، ثم قم بزيادة قوة الضغط تدريجياً كلما اقتربت من التوقف.

خفف الضغط قبل التوقف

قبل أن تتوقف تماما خفف الضغط قليلاً لتجنب توقف السيارة المفاجئ، مما يمنحها سلاسة ويقلل من الإجهاد عليها.

القدم اليمنى فقط

تعليمات الضغط علي فرامل السيارة علي الطرق السريعة 

استخدم قدمك اليمنى للتبديل بين البنزين والفرامل، مع إبقاء الكعب ثابت على الأرض كنقطة ارتكاز بين الدواستين.

الوصول المريح

تأكد أن مقدمة قدمك تصل بسهولة إلى منتصف دواسة الفرامل دون تمدد مفرط.

استخدم فرامل المحرك

عند نزول المنحدرات، انتقل إلى سرعة أقل في السيارات اليدوية، أو استخدم الوضع اليدوي في الأوتوماتيكية، لان هذا يساعد المحرك على إبطاء السيارة ويقلل الضغط على الفرامل الهيدروليكية ويمنع ارتفاع حرارتها.

تعليمات الضغط علي فرامل السيارة علي الطرق السريعة 

مسافة الأمان

حافظ على مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، وتضاعف هذه المسافة في الظروف الجوية السيئة مقل المطر، والضباب.

تجنب التشتيت

لا تستخدم الهاتف أو أي شيء آخر يشتت انتباهك أثناء القيادة، خاصة عند الاقتراب من أماكن تتطلب فرملة.

تعليمات الضغط علي فرامل السيارة علي الطرق السريعة 

استعد للطوارئ

أبقِ قدمك فوق الفرامل عند وجود مخاطر محتملة لتقليل زمن الاستجابة. 

سائقي السيارات البنزين الفرامل الضغط علي فرامل السيارة الضغط تدريجياً

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

دعاء شهر رجب للزواج

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

مفيدة شيحة

الخصوصية خط أحمر.. تعليق ناري من مفيدة شيحة على واقعة الفيشاوي

ارشيفية

في غرفة الدمج.. مدرس عربي يهتك عرض طفل يعاني من تأخر ذهني بالهرم

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر 2025-2026

البراونيز

من غير دقيق ولا سكر.. طريقة عمل البراونيز صحي للدايت

وجبات دايت

لو عايز تخس .. اعرف إزاي تكون وجبات صحية

شوربة الكوسة والبطاطس

طريقة عمل شوربة الكوسة والبطاطس

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

