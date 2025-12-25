أفضل 5 سيارات كروس أوفر 2025 في مصر.. صور وأسعار

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: سيات ليون، وام جى 4، وسيتروين C3، وسوزوكى سويفت، وكوبرا ليون .

تستمد سيارة سوزوكى سويفت موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، وتصل سرعتها القصوي إلي 165 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 37 لتر، وبها عزم دوران 111 نيوتن/متر، وقوة 81 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة سوزوكى سويفت موديل 2025 في سوق السيارات المصري للمستعمل بفئة واحدة سعرها 849 ألف جنيه .

قوة سيتروين C3 موديل 2025 تصل إلي 110 حصان، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C3 موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 55 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C3 موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

تنتج سيارة ام جى ام جى 4 موديل 2025 عزم دوران يصل إلي 250 نيوتن/متر، وبها قوة 200 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة ام جى ام جى 4 موديل 2025 تابع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 200 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى ام جى 4 موديل 2025 تابع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

عزم دوران سيارة سيات ليون موديل 2025 يصل إلي 250 نيوتن/متر، وبها قوة 150 حصان، ومحرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 10 كم/ساعة في مدة 8.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 210 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة سيات ليون موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليوةن و 499 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيات ليون موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليوةن و 625 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سيات ليون موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليوةن و 599 ألف جنيه .

تصل سرعة سيارة كوبرا ليون موديل 2025 القصوي إلي 215 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك

سيارة كوبرا ليون موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 744 ألف جنيه .