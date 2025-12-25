تحذيرات جوية.. الأرصاد المغربية تكشف تفاصيل الطقس خلال لقاء مصر وجنوب أفريقيا

كشفت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب، يوم الخميس عن أحوال الطقس غدا الجمعة والأجواء التي ستقام فيها مباراة منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها المغرب.

مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا

وتقام مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا في ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، وقالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن الطقس في المغرب بأنه من المرتقب تسجيل أمطار خفيفة مصحوبة بتساقط الثلج وهبوب رياح قوية، وطقس بارد، من اليوم الخميس إلى الأحد المقبل، بعدد من مناطق المغرب.

وأشارت مديرية الأرصاد المغربية إلى أنه من المتوقع تسجيل زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط الثلوج وبهبات رياح في أقاليم القنيطرة، وسلا، والرباط، والعرائش، وطنجة-أصيلة، غدا الجمعة من الواحدة صباحا إلى منتصف النهار، بحسب ما أفادت به صحيفة "هسبرس" المغربية.

وأضافت أنه من المنتظر تسجيل نفس الظواهر ، يوم السبت المقبل من الواحدة صباحا إلى الحادية عشرة ليلا، بمناطق أغادير إيدا أو تنان، وشتوكة آيت باها، وإنزكان-آيت ملول، وتارودانت، وتزنيت، والصويرة، والجديدة، وآسفي، وسيدي بنور.