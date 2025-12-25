حاكم مصرف سوريا: 3 أشهر حد أدنى لاستبدال العملة الجديدة

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، يوم الخميس أنه أنه تم تحديد فترة 3 أشهر كحد أدنى لاستبدال العملة السورية الجديدة.

استبدال العملة السورية الجديدة

وقال الحصرية في تصريحات لفضائية "العربية" إن "العملة السورية الجديدة لن تكون عليها صور أشخاص أو رموز أثرية".

وأشار حاكم مصرف سوريا المركزي، إلى أن سوء السياسة الاقتصادية بالعقود السابقة أدى إلى خفض سعر العملة السورية، لافتا إلى أن المصرف المركزي لديه قواعد لإصدار العملة الجديدة.

وأوضح أن عملية استبدال العملة الجديدة ستكون منظمة وسلسة، وهناك ترتيبات خاصة بشأن استبدال العملة في شمال شرق سوريا والسويداء.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن المصرف المركزي السوري، أن إطلاق العملة السورية الجديدة سيكون في الأول من يناير 2026.

وقال حاكم المصرف المركزي السوري، في بيان إن المرسوم الرئاسي الصادر برقم 293 لعام 2025، المتعلق بولادة العملة السورية الجديدة، في محطة وطنية مفصلية تعكس بداية مرحلة اقتصادية ونقدية جديدة، مضيفا أن المرسوم منح المصرف الصلاحيات اللازمة لتحديد مهل التبديل ومراكزه، بما يضمن حسن التنفيذ وسلاسة الإجراءات.