الشرطة السويدية: وقوع إصابات بعد حادث خطير في مدينة بودين

أعلنت الشرطة السويدية، يوم الخميس، أنها تحقق في حادث خطير وقع في بلدة بودين شمال البلاد، وذكرت صحيفة "أفتونبلادت" اليومية أن عدداً من المصابين نُقلوا إلى المستشفى.

حادث خطير في السويد

وقال متحدث باسم الشرطة السويدية: "نتخذ عدداً من الإجراءات التحقيقية"، رافضاً الإدلاء بمزيد من التفاصيل، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وأفادت صحيفة "أفتونبلادت" اليومية أنها تلقت معلومات تفيد بوقوع جريمة عنيفة، وأن الشرطة أطلقت النار على الجاني.

وشهدت في منتصف نوفمبر الماضي، حادث اصطدام حافلة ذات طابقين بمحطة حافلات في مدينة ستوكهولم، تسبب في سقوط قتلى وجرحى.