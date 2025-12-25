الجيش السوداني يفتح طريق الشرق لمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان

أعلن الجيش السوداني، يوم الخميس أن وحداته فتحت طريق الشرق لمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.

وشن الجيش السوداني قصفا على مخازن أسلحة ومسيرات تابعة لقوات الدعم السريع في مدينة نيالا.

وفي سياق متصل، أوضحت شبكة أطباء السودان، أن قوات الدعم السريع تحتجز نحو 73 امرأة و29 طفلة في مدينة المجلد بولاية غرب كردفان، بدعوى انتماء ذويهن إلى القوات المسلحة السودانية.

وأكدت شبكة أطباء السودان في بيان لها يوم الخميس أن قوة تتبع للدعم السريع احتجزت 29 طفلة و73 امرأة بمدينة المجلد، عقب اجتياح مدينة بابنوسة، بتهمة انتماء ذويهن للقوات المسلحة السودانية، مشيرة إلى أنه جرى ترحيلهن قسريًا واحتجازهن في ظروف إنسانية بالغة السوء، تفتقر لأبسط مقومات الرعاية الصحية والغذائية والنفسية.

وقالت الشبكة إن احتجاز النساء والأطفال يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولكافة المواثيق التي تحظر استهداف المدنيين أو استخدامهم كوسيلة ضغط خلال النزاعات المسلحة، كما يعرّض المحتجزات لمخاطر صحية جسيمة، خاصة في ظل انعدام الخدمات الطبية وانتشار الأوبئة.