خلال استقباله بالقصر الرئاسي التركي.. أردوغان يبحث مع البرهان آخر تطورات الأوضاع بالسودان

وصل رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلى أنقرة، وكان في استقباله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أقام مراسم استقبال للبرهان في القصر الرئاسي.

البرهان يزور تركيا

وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران، إن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يزور أنقرة تلبية لدعوة رسمية من أردوغان، مضيفا أن اللقاء سيشهد مناقشة تطورات الأوضاع في السودان إلى جانب مستجدات الأوضاع الإقليمية.

الحرب في السودان

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع والتي اندلعت في منتصف أبريل 2023 وتسببت في أكبر أزمة إنسانية بالعالم، إلى جانب مقتل وإصابة عشرات الآلاف ونزوح الملايين إلى دول الجوار هربا من الدمار والخراب الذي طال مناطق كثيرة في البلاد.