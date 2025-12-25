دمشق تعلن موعد إطلاق العملة السورية الجديدة.. وطريقة استبدالها بالقديمة

أعلن المصرف المركزي السوري، يوم الخميس أن إطلاق العملة السورية الجديدة سيكون في الأول من يناير 2026، وأوضح حاكم المصرف عبد القادر الحصرية، أن عملية استبدال العملة القديمة، مؤكدًا أنها ستكون سلسة ومنظمة، وسيتم شرح آليتها بكل وضوح وشفافية.

إطلاق العملة السورية الجديدة

وقال حاكم المصرف المركزي السوري، في بيان إن المرسوم الرئاسي الصادر برقم 293 لعام 2025، المتعلق بولادة العملة السورية الجديدة، في محطة وطنية مفصلية تعكس بداية مرحلة اقتصادية ونقدية جديدة، مضيفا أن المرسوم منح المصرف الصلاحيات اللازمة لتحديد مهل التبديل ومراكزه، بما يضمن حسن التنفيذ وسلاسة الإجراءات.

وأشار الحصرية إلى أن التعليمات التنفيذية الناظمة ستصدر بقرار من حاكم المصرف مع التركيز الكامل على خدمة المواطنين، وتسهيل الإجراءات عنهم في مختلف المناطق.

وشرح عملية التبديل خلال مؤتمر صحفي لافتًا الانتباه إلى استمرار المصرف المركزي السوري في العمل أيام 25 - 27 ديسمبر الجاري متابعة التحضيرات.

ولفت إلى أن العملة السورية الجديدة تمثل رمزًا للسيادة المالية بعد التحرير، وعنوانًا لمرحلة جديدة تُبنى بتعاون الجميع وبإدارة مصرف سوريا المركزي، لتكون إنجازًا وطنيًا يضاف إلى ما تحقق بعد التحرير، وخطوة راسخة نحو الاستقرار والنهوض الاقتصادي.