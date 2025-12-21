قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يؤكد رفض مصر أي تدخلات خارجية في ليبيا أو فرض حلول عليها
ضبط 18 تاجر سجائر جملة وقطاعي في حملة تموينية مكبرة بالغربية
تعزيز التعاون المصري الإكواتوري في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية
شبورة مائية وأمطار.. حالة الطقس اليوم الأحد 21 ديسمبر |فيديو
تخفيضات حتى 20%.. مُتحدث الجيزة يكشف تفاصيل مهمة للمواطنين عن سوق اليوم الواحد |فيديو
إصابة 4 طلاب باختناق غاز في سكن خاص ببني سويف شرق النيل
أقصر نهار في 2025.. الانقلاب الشتوي يرسم ذروة الشتاء فلكيًا
معنديش قلب.. زينة تكشف عن أكثر شخصية كسرت قلبها
بدون التوجه للقسم.. تعرف على خطوات وأسعار استخراج فيش جنائي مستعجل 2025
اليوم.. امتحان تجريبي في مادة البرمجة لأولى ثانوي بـ9 محافظات
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من الخليل ورام الله
نموذج يُحتذى به .. مطالب برلمانية لتعميم مُبادرة «دفء وكساء» بالسويس بمختلف المحافظات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خطوط مصرية حمراء تتعلق بوحدة السودان وسلامة أراضيه .. وخبير يؤكد: زيارة البرهان للقاهرة رسالة طمأنة لشعبه

الفريق أول عبد الفتاح البرهان
الفريق أول عبد الفتاح البرهان
أحمد العيسوي

في ظل تصاعد تعقيدات المشهد السوداني واستمرار التحديات الأمنية والسياسية، تكتسب التحركات الإقليمية لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أهمية خاصة، لا سيما عندما تتجه بوصلتها نحو القاهرة. فزيارة البرهان إلى مصر تأتي في توقيت بالغ الدقة، وسط مساعٍ إقليمية ودولية حثيثة لاحتواء الأزمة ومنع انزلاق السودان نحو مزيد من الفوضى، وهو ما يفتح الباب أمام قراءات استراتيجية تتجاوز حدود الدبلوماسية التقليدية، وتلامس جوهر الأمن القومي العربي واستقرار الإقليم بأكمله.

في هذا السياق، قدم اللواء محمد حمد، الخبير الاستراتيجي والعسكري، قراءة تحليلية شاملة لزيارة الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى القاهرة، معتبرًا أنها تتجاوز الإطار البروتوكولي لتصبح محطة مفصلية في مسار التعامل مع الأزمة السودانية المتفاقمة.

القاهرة محطة استراتيجية ثابتة في تحركات البرهان

وأكد اللواء محمد حمد أن اختيار القاهرة كمحطة أولى ودائمة لتحركات البرهان يعكس إدراك القيادة السودانية لثقل الدور المصري، ليس فقط سياسيًا، بل أمنيًا واستراتيجيًا. وأشار إلى أن مصر تمتلك فهمًا عميقًا لتركيبة الدولة السودانية وتعقيدات المشهد العسكري والقبلي، ما يجعلها طرفًا مؤهلًا للمساهمة في بلورة حلول واقعية قابلة للتنفيذ.

تنسيق إقليمي ودولي لاحتواء الأزمة السودانية

وأوضح الخبير الاستراتيجي أن توقيت الزيارة بالغ الحساسية، خاصة في ظل التحركات الإقليمية والدولية المتزامنة والتنسيق المصري الأمريكي السعودي. مشيرًا إلى أن هذا الزخم يعكس قناعة دولية متزايدة بأن استمرار الصراع في السودان بات يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي، وليس شأنًا داخليًا معزولًا.

الدعم السريع.. التهديد الأخطر لوحدة الدولة

وفيما يتعلق بملف ميليشيا الدعم السريع، شدد اللواء محمد حمد على أن هذه الميليشيا تمثل الخطر الأكبر على وحدة الدولة السودانية. مؤكدًا أن تمددها العسكري وانتهاكاتها بحق المدنيين يفرضان ضرورة دعم مؤسسات الدولة النظامية، وفي مقدمتها الجيش السوداني، باعتباره الضامن الوحيد لبقاء الدولة ومنع انزلاقها إلى سيناريو الفوضى الشاملة.

مصر وأمن السودان.. معادلة الأمن القومي المشترك

وأضاف أن الرسائل التي حملتها تصريحات القيادة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس خطوطًا حمراء واضحة تتعلق بوحدة السودان وسلامة أراضيه، معتبرًا أن هذا الموقف يمثل عامل توازن مهم في مواجهة أي محاولات لفرض واقع جديد بالقوة أو تقسيم البلاد تحت أي ذريعة.

وأشار اللواء محمد حمد إلى أن التكامل بين المسار السياسي والدعم الأمني المنضبط هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، موضحًا أن الحلول الجزئية أو الرهانات على الميليشيات لن تؤدي سوى إلى مزيد من الانقسام، بينما يظل الحل السياسي الشامل، المدعوم بإجماع إقليمي ودولي، هو الخيار الأكثر واقعية.

واختتم الخبير الاستراتيجي تصريحه بالتأكيد على أن زيارة البرهان إلى القاهرة ترسل رسالة طمأنة قوية للشعب السوداني، مفادها أن السودان ليس وحيدًا في معركته من أجل البقاء، وتعكس حجم الرهان الإقليمي والدولي على دور مصر في دعم استقرار السودان والحفاظ على مؤسساته الوطنية. وبين تعقيدات الواقع الميداني وتحديات الحل السياسي، تبقى القاهرة لاعبًا محوريًا في صياغة مقاربة متوازنة تجمع بين دعم الدولة ومؤسساتها، والدفع نحو تسوية شاملة تضع حدًا للصراع، وتفتح نافذة أمل أمام الشعب السوداني لعبور هذه المرحلة الحرجة نحو الاستقرار والأمن.

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاكاو

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

