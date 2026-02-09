تصفيات "المربع الذهبي" لأولمبياد المدارس بمدرسة طيبة بدمياط

شهد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، فعاليات التصفيات قبل النهائية لـ "أولمبياد مدارس دمياط"، والتي استضافتها ملاعب مدرسة "طيبة للغات" التابعة لإدارة دمياط الجديدة التعليمية.

جمعت هذه المرحلة الحاسمة من البطولة متميزي الإدارات التعليمية بـ (كفر سعد، ميت أبو غالب، ودمياط الجديدة)، للتنافس على بطاقة العبور للمباراة النهائية، في تظاهرة تربوية ورياضية تهدف إلى اكتشاف المواهب وتنمية قيم العمل الجماعي لدى الطلاب.

وتفقد "وكيل الوزارة" ومرافقوه من القيادات التعليمية سير المسابقات التي تنوعت بين الأنشطة الرياضية والثقافية ، حيث أشاد بمستوى التنظيم والانضباط الذي ظهرت به مدرسة "طيبة للغات".

وأكد "عمــاره" خلال كلمته أن هذه الأولمبياد ليست مجرد مسابقات للتنافس، بل هي منصة لبناء الشخصية المتكاملة للطالب الدمياطي.

وشهدت التصفيات منافسة شرسة بين الإدارات الثلاث إدارة كفر سعد التي شاركت بفرق قوية أظهرت استعداداً بدنياً وذهنياً عالياً وإدارة ميت أبو غالب والتي فاجأت الجميع بأدائها المتطور وروح الإصرار وإدارة دمياط الجديدة (المستضيف) التي استغلت عاملي الأرض والتنظيم لتقديم أداء لافت للنظر.

واوضح "ياســـر عمــاره" أن مديرية التربية والتعليم بدمياط، تولي اهتماماً خاصاً بالأنشطة الطلابية تنفيذاً لتوجيهات وزارة التربية والتعليم و محافظ دمياط، مشيراً إلى أن "الأولمبياد" يهدف إلى:

غرس قيم الولاء والانتماء للوطن والمؤسسة التعليمية وخلق بيئة تعليمية جاذبة تخرج الطالب من إطار التلقين إلى رحابة الإبداع واكتشاف المواهب في مختلف المجالات.

رافق "وكيل الوزارة" خلال الجولة لفيف من القيادات التعليمية، من بينهم مدير عام الإدارة التعليمية بدمياط الجديدة، ووكيل الإدارة، بالإضافة إلى مجلس إدارة مدرسة طيبة للغات، الذين بذلوا جهوداً ملموسة في تجهيز الملاعب والقاعات لاستقبال الوفود المشاركة.

جدير بالذكر أن الفائزين في هذه التصفيات سيتأهلون مباشرة لخوض غمار "النهائي الكبير" على مستوى المحافظة، حيث سيتم تكريم المراكز الأولى في حفل ختامي مهيب يليق بحجم الإنجاز والمجهود المبذول طوال فترة البطولة.