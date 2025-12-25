قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البنك المركزي يشرح أسباب تخفيض سعر الفائدة 1%
الجيش السوداني يفتح طريق الشرق لمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان
محمد صلاح يحتفل بالكريسماس بصورة لبناته في أجواء عائلية
ترامب يشارك في مكالمات تتبع سانتا مع NORAD ويمزج أجواء العيد برسائل سياسية
تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي بكأس العاصمة
أشرف فايق يكشف حقيقة استغاثة محيى إسماعيل من داخل العناية المركزة |خاص
بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪
وداعا لـ اسمك القديم.. جوجل تحضر مفاجأة لملايين حسابات Gmail
ضبط أسلحة وذخائر.. سوريا تعلن تفكيك خلية لتنظيم داعـ ش في حلب
أسماء الفائزين لـ حزب الجبهة الوطنية بعد جولة الإعادة للمرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
محمد صلاح ثاني أفضل لاعب في تاريخ ليفربول بعصر البريميرليج خلف جيرارد
أخبار العالم

البرلمان العربي يرحب بإجراء الانتخابات البلدية المباشرة في الصومال

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

رحّب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بإجراء الانتخابات البلدية المباشرة في جمهورية الصومال الفيدرالية والتي تعد الأولى منذ عام ١٩٦٩، معتبرًا أنها خطوة مفصلية ومهمة في مسار بناء مؤسسات الدولة وتعزيز مسار الديمقراطية والمواطنة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية.

وأشار "اليماحي" إلى أن هذه الانتخابات ستكون لها انعكاسات داخلية إيجابية خاصة في دعم جهود الصومال في تحقيق الأمن والاستقرار، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع القوى السياسية وإعلاء المصلحة الوطنية العليا وتغليب لغة الحوار.

كما أكد "اليماحي"، دعم البرلمان العربي التام لكل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالصومال، وبما يلبي تطلعات الشعب الصومالي العزيز في تحقيق التنمية والتقدم والازدهار.

https://youtu.be/8QiKinjXwnE

محمد بن أحمد اليماحي إجراء الانتخابات البلدية المباشرة إجراء الانتخابات البلدية المباشرة في الصومال الانتخابات البلدية المباشرة في الصومال الصومال جمهورية الصومال الفيدرالية جمهورية الصومال رئيس البرلمان العربي البرلمان العربي

