البرلمان العربي يرحب بإجراء الانتخابات البلدية المباشرة في الصومال

رحّب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بإجراء الانتخابات البلدية المباشرة في جمهورية الصومال الفيدرالية والتي تعد الأولى منذ عام ١٩٦٩، معتبرًا أنها خطوة مفصلية ومهمة في مسار بناء مؤسسات الدولة وتعزيز مسار الديمقراطية والمواطنة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية.

وأشار "اليماحي" إلى أن هذه الانتخابات ستكون لها انعكاسات داخلية إيجابية خاصة في دعم جهود الصومال في تحقيق الأمن والاستقرار، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع القوى السياسية وإعلاء المصلحة الوطنية العليا وتغليب لغة الحوار.

كما أكد "اليماحي"، دعم البرلمان العربي التام لكل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالصومال، وبما يلبي تطلعات الشعب الصومالي العزيز في تحقيق التنمية والتقدم والازدهار.

