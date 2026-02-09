قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم صيام يوم الشك .. لماذا اختلف الفقهاء حول مشروعيته
تخفيض 20 جنيها.. التموين تعلن سعر كيلو الدواجن المجمدة
تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بموظفة داخل أتوبيس بالمقطم
بحبك يا صاحبي.. عمر كمال يهنئ كهربا على انتقاله إلى إنبي
مشروع قانون جديد لحماية الأطفال من المؤثرات الرقمية وضبط المحتوى الإلكتروني| خاص
أزمة الحريديم| إغلاق طرق رئيسية في إسرائيل احتجاجا على اعتقال الفارين من الخدمة العسكرية
بالأحمر.. كارولين عزمي تخطف الأنظار عبر إنستجرام
رئيس الوزراء يكشف عن قيمة استثمارات مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة.. فيديو
ارتفاع في أسعار الذهب.. عيار 21 مفاجأة
مأساة الصلح تتحول إلى جريمة قتـ ل جماعي في فيصل| وشهود عيان: كان دائما يتدخل ليحل مشاكل الناس
البيطريين تكشف سبب ارتفاع أسعار الدواجن .. وتؤكد: الاستيراد يهدد الصناعة
جلسة إجرائية دون مناقشة وقائع بشأن التحقيق مع حلمي عبد الباقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل أفريقية النواب: زيارة الرئيس السيسي للإمارات "لقاء الضرورة" لتوحيد الرؤى وحماية المصالح العربية

النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب
النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب
محمد الشعراوي

قال النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، واستقباله من قِبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يُعد حدثًا يتجاوز بمدلولاته اللقاءات الثنائية التقليدية؛ فالزيارة تأتي في لحظة فارقة من تاريخ المنطقة، لتعيد التأكيد على أن التحالف المصري - الإماراتي يُمثل الرقم الصعب في معادلة الاستقرار الإقليمي والدولي.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، في بيان، أن الزيارة تكتسب أهميتها القصوى من "حرج التوقيت" الذي تمر به المنطقة والعالم، ففي ظل تصاعد بؤر الصراع والتوترات الأمنية التي باتت تُهدد دول الجوار وتلقي بظلالها على السلم العالمي، تظهر الحاجة لقوة عاقلة ترسم مسارات للتهدئة، وهو ما تضطلع به القاهرة وأبو ظبي كقوى وازنة.

وأوضح أن العلاقة بين مصر والإمارات انتقلت من مرحلة التعاون إلى مرحلة التكامل الاستراتيجي الشامل، وتتبنى الدولتان عقيدة سياسية ثابتة مفادها أن أمن الخليج هو امتداد للأمن القومي المصري، والعكس صحيح، وتُرسخ هذه الزيارة هذا المبدأ كحائط صد ضد أي تدخلات خارجية في الشؤون السيادية للدول العربية.

وأكد أن هذه الزيارة هي لقاء الضرورة؛ فالعالم اليوم ينظر إلى القاهرة وأبو ظبي كركيزتين أساسيتين في أي تسوية سياسية لأزمات المنطقة، والتنسيق بينهما يمنح الصوت العربي ثقلًا كبيرًا في المحافل الدولية، ويجعل من الرؤية العربية عنصرًا فاعلًا في صناعة القرار العالمي المتعلق بالشرق الأوسط.

وشدد وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب على أن وجود الرئيس السيسي في أبو ظبي اليوم هو بمثابة رسالة طمأنة للشعوب العربية، مفادها أن هناك إرادة سياسية صلبة قادرة على العبور بالمنطقة إلى بر الأمان، وهي قمة تضع نقاط الاستقرار فوق حروف الأزمات، وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك القائم على الفعل لا القول، والنتائج الملموسة لا الوعود.

الرئيس عبد الفتاح السيسي دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أبو ظبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

بالصور

بعد حجب لعبة شهيرة .. هل تحولت الألعاب الإلكترونية إلى خطر تربوي؟

بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟
بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟
بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟
قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟
قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها بفستان من تصميم إيلي صعب

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد