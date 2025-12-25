محاولة انتحار داخل الحرم المكي.. والشرطة تتدخل في اللحظة الأخيرة | شاهد

أفادت وسائل إعلام سعودية، يوم الخميس بأن شرطة الحرم المكي أنقذت شخصا حاول الانتحار بالقفز من الدور العلوي، حيث حاول شرطي الإمساك به.

محاولة انتحار داخل الحرم المكي

ونشر حساب صحيفة المناطق السعودية على منصة "إكس" مقطع فيديو يظهر قفز أحد الأشخاص من دور أعلى في الحرم المكي.

وقال بيان من شرطة الحرم إنها باشرت محاولة انتحار شخص قفز من الدور العلوي ومن حسن الحظ حاول العسكري الإمساك به وخفف وقع الضرر ولم ينتج عن ذلك سوى كسور فقط.

ووجهت شرطة الحرم الشكر إلى العسكري، وتحية من القلب لرجال أمننا البواسل، بحسب البيان.

أداء العمرة من داخل السعودية

وفي وقت سابق من يوم الخميس، كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن إجمالي مرات أداء العمرة للمعتمرين من داخل السعودية وخارجها خلال شهر جمادى الآخرة بلغ 11.9 مليون مرة، مما يعكس ارتفاع وتيرة أداء العمرة، في ظل كفاءة منظومة الخدمات والتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن.