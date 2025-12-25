قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنك المركزي يشرح أسباب تخفيض سعر الفائدة 1%
الجيش السوداني يفتح طريق الشرق لمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان
محمد صلاح يحتفل بالكريسماس بصورة لبناته في أجواء عائلية
ترامب يشارك في مكالمات تتبع سانتا مع NORAD ويمزج أجواء العيد برسائل سياسية
تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي بكأس العاصمة
أشرف فايق يكشف حقيقة استغاثة محيى إسماعيل من داخل العناية المركزة |خاص
بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪
وداعا لـ اسمك القديم.. جوجل تحضر مفاجأة لملايين حسابات Gmail
ضبط أسلحة وذخائر.. سوريا تعلن تفكيك خلية لتنظيم داعـ ش في حلب
أسماء الفائزين لـ حزب الجبهة الوطنية بعد جولة الإعادة للمرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
محمد صلاح ثاني أفضل لاعب في تاريخ ليفربول بعصر البريميرليج خلف جيرارد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جريمة مروعة في مكة.. إعدام سعودي قتل مصريا وتركه ينزف حيا

إعدام سعودي قتل مصريا
إعدام سعودي قتل مصريا
ناصر السيد

أعلنت وزارة الداخلية السعودية يوم الخميس إعدام مواطن سعودي بعدما قتل وافدا مصريا في مكة المكرمة باستدراجه وضربه وتكبيله ووضعه وهو لا يزال حيًا في مركبة المجني عليه وتركه ينزف ومغادرة المكان؛ مما تسبب في وفاته.

 

إعدام سعودي قتل مصريا

وأوضحت الداخلية السعودية في بيانها : "أقدم جميل بن نزار بن جميل السراج ـ سعودي الجنسية ـ على قتل محمد أحمد علي حامد ـ مصري الجنسية ـ، وذلك باستدراجه وضربه وتكبيله ووضعه وهو لا يزال حيًا في مركبة المجني عليه وتركه ينزف ومغادرة المكان؛ مما تسبب في وفاته".

وأضافت الداخلية السعودية في بيانها أنه "بفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة".

وأشارت إلى أنه بإحالة الجاني إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا.

وقالت الداخلية السعودية إنه تم تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بالجاني يوم الخميس الموافق 25 / 12 / 2025 بمنطقة مكة المكرمة، مضيفة أن وزارة الداخلية تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".

جريمة مروعة في مكة جريمة مروعة إعدام سعودي قتل مصريا الداخلية السعودية وزارة الداخلية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

هوت شوكليت

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

الحاجة عواطف ووالدها

بتروح تخدمه كل يوم.. أحزان إمبابة بعد وفاة الحاجة عواطف ووالدها أسفل العقار المنهار

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

بالصور

لو بتحب الحلبسة.. اكتشف أضرار الإكثار من الحمص

الحلبسة
الحلبسة
الحلبسة

الأكزيما الوريدية .. أبرز مضاعفات دوالي الساقين وطرق العلاج

الأكزيما الوريدية
الأكزيما الوريدية
الأكزيما الوريدية

الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي

حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥

طلاق رسمى بعد انفصال منذ شهور.. صور جمعت بين عمرو أديب و لميس الحديدي

طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد