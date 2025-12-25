جريمة مروعة في مكة.. إعدام سعودي قتل مصريا وتركه ينزف حيا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية يوم الخميس إعدام مواطن سعودي بعدما قتل وافدا مصريا في مكة المكرمة باستدراجه وضربه وتكبيله ووضعه وهو لا يزال حيًا في مركبة المجني عليه وتركه ينزف ومغادرة المكان؛ مما تسبب في وفاته.

إعدام سعودي قتل مصريا

وأوضحت الداخلية السعودية في بيانها : "أقدم جميل بن نزار بن جميل السراج ـ سعودي الجنسية ـ على قتل محمد أحمد علي حامد ـ مصري الجنسية ـ، وذلك باستدراجه وضربه وتكبيله ووضعه وهو لا يزال حيًا في مركبة المجني عليه وتركه ينزف ومغادرة المكان؛ مما تسبب في وفاته".

وأضافت الداخلية السعودية في بيانها أنه "بفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة".

وأشارت إلى أنه بإحالة الجاني إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا.

وقالت الداخلية السعودية إنه تم تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بالجاني يوم الخميس الموافق 25 / 12 / 2025 بمنطقة مكة المكرمة، مضيفة أن وزارة الداخلية تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".