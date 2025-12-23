السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق 3 مواطنين بتهمة الإرهاب

أعلنت وزارة الداخلية السعودية ، اليوم (الثلاثاء)، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق ثلاثة مواطنين بالمنطقة الشرقية لارتكابهم عمليات إرهابية داخل المملكة.

وأشارت الوزارة السعودية في بيان لها الى ان الجرائم تمثلت في قتل رجل أمن وإصابة آخر وإطلاق النار على المقار

وبين الداخلية السعودية أن الجناة الثلاثة حسين بن حيدر بن علوي القلاف ومحمد بن أحمد بن سعود آل حمد وحسن بن صالح بن مهدي سليم، أقدموا على ارتكاب عملياتٍ إرهابيةٍ داخل المملكة تمثلت في قتل رجل أمن وإصابة آخر، وإطلاق النار على المقار والمركبات الأمنية، وتصنيع المتفجرات وحيازة الأسلحة والذخائر بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره.

وذكر البيان السعودي قائلا : أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة صدر بحقهم حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وأكدت الوزارة حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة والأمن، محذرة في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.