السعودية .. إلغاء الرحلات الجوية في مطار الملك خالد

أفادت وسائل إعلام سعودية بتأثر جدول عدد من الرحلات الجوية خلال اليومين الماضيين في مطار الملك خالد الدولي بالرياض نتيجة تزامن عدة عوامل تشغيلية، أبرزها تحويل رحلات من مطارات أخرى إلى مطار الملك خالد، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة مجدولة لمنظومة التزويد بالوقود.

وفي بيان له؛ أشار المطار إلى أن هذه الظروف أدت إلى تأجيل أو إلغاء بعض الرحلات التابعة لعدد من الناقلين الجويين، مشددًا على أهمية تواصل المسافرين مباشرة مع شركات الطيران المعنية للتحقق من حالة الرحلة وتوقيتاتها المحدّثة، وذلك حرصًا على راحتهم وتفاديًا لأي ازدحام في مباني المطار.

وشددت إدارة المطار على أن سلاسة العمليات التشغيلية تظل على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أن الفرق التشغيلية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة المسبّبات وتعزيز الانتظام التشغيلي في أقرب وقت ممكن، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من أي أثر على تجربة المسافرين.

وختم البيان بتقدير تفهّم وتعاون المسافرين، مؤكدًا التزام المطار بتقديم أفضل الخدمات دومًا