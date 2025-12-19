أول تعليق من السعودية على إلغاء قانون قيصر

عبّرت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بقرار الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بموجب قانون (قيصر).

وشدد الخارجية السعودية في بيان لها على أن هذه الخطوة من شأنها دعم الاستقرار والازدهار والتنمية في سوريا بما يحقق تطلعات الشعب السوري .

كما أشادت المملكة بالدور الإيجابي الكبير الذي قام به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الإطار بدءًا من إعلانه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا خلال الزيارة التاريخية التي قام بها للرياض في شهر مايو 2025م، وانتهاءً بتوقيعه لقانون تفويض الدفاع الوطني 2026م الذي تضمن إلغاء قانون قيصر.

كما أعربت المملكة عن خالص تهانيها للقيادة وللحكومة السورية وللشعب السوري الشقيق برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، وتقديرها للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لإعادة الاستقرار في جميع المناطق السورية وتهيئة الظروف لإعادة بناء الدولة السورية واقتصادها وعودة اللاجئين والمهجرين السوريين لمناطقهم.