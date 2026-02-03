قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول دفعة ثانية من الفلسطينيين العائدين لغزة.. والاحتلال يطلق نيرانه بخانيونس
لحظة وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح.. فيديو وصور
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026| فيديو
فضيحة في إسرائيل.. اعتقال مسئولين بتهمة اختلاس تبرعات الحرب على غزة
الذهب يرتفع عالميا بأكثر من 3% لتعوض الخسائر الحادة
خلال الليل.. روسيا تشن هجوما على أوكرانيا بـ 450 مسيرة وأكثر من 60 صاروخا
وزير الزراعة يوجه بتخفيض أسعار البطاطس والبيض بمعرض المتحف الزراعي| تفاصيل
مطالب برفعها 20%.. موعد زيادة المعاشات 2026
ترامب يهدد بمقاضاة تريفور نوح بسبب "نكتة" عن إبستين
وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح لإنهاء إجراءات الدخول إلى قطاع غزة
الرئيس التركي أردوغان يبدأ اليوم جولة عربية تشمل السعودية ومصر
طهران تفتح باب التفاوض النووي بشروط... تعرف عليها
الذهب يرتفع عالميا بأكثر من 3% لتعوض الخسائر الحادة

البهى عمرو

كشفت القاهرة الإخبارية، أن أسعار الذهب سجلت انتعاشًا قويًا في تعاملات اليوم الثلاثاء، مرتفعة بأكثر من 3% لتعوض جانبًا من خسائرها الحادة التي منيت بها في الجلسة السابقة، وسط حالة من الضبابية تسيطر على الأسواق العالمية جراء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية وتعطل صدور البيانات الاقتصادية المحورية.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 3.7% ليصل إلى 4837.16 دولار للأوقية، بعد أن كان قد هوى في وقت سابق إلى أدنى مستوياته في شهر.

 ويأتي هذا الارتداد بعد موجة تقلبات عنيفة شهدها المعدن النفيس الأسبوع الماضي، حين سجل مستوى تاريخيًا غير مسبوق عند 5594.82 دولار، بحسب "رويترز".

وفي بورصة نيويورك، قفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 4.5% لتستقر عند 4859.30 دولار للأوقية.

بالمقابل، حد ارتفاع الدولار من مكاسب الذهب الإضافية، حيث حافظت العملة الأمريكية على قوتها مدعومة بتوقعات متغيرة لسياسة الاحتياطي الفيدرالي. ويترقب المستثمرون خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال عام 2026، وهو سيناريو يدعم عادة الأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب.

على صعيد آخر، تراقب الأسواق تداعيات إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري "تاريخي" مع الهند، يقضي بخفض الرسوم الجمركية على السلع الهندية من 50% إلى 18%. وفي المقابل، تعهدت نيودلهي بوقف شراء النفط الروسي وخفض الحواجز التجارية أمام المنتجات الأمريكية، في خطوة تهدف واشنطن من خلالها إلى تضييق الخناق اقتصاديًا على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 5.9% إلى 84.09 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 121.64 دولار يوم الخميس. وصعد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 3% إلى 2183.64 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيًا عند 2918.80 دولار في 26 يناير، وزاد سعر البلاديوم 2.7% ليصل إلى 1765.75 دولار للأوقية.

