الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 3-2-2026

أسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في السعودية
محمد صبيح

ننشر أسعار الذهب اليوم في السعوديةالثلاثاء 3-2-2026 استقرارًا نسبيًا في التعاملات، وفقًا لمتوسط الأسعار المعلنة تبعًا لحركة سوق الصرف، حيث حافظت الأعيرة المختلفة على مستويات متقاربة وسط متابعة من المستثمرين والمقبلين على الشراء.

وسجل عيار 21 الأكثر تداولًا في المملكة نحو 493.75 ريال، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 3950.00 ريال، في ظل استمرار اهتمام الأسواق بتحركات المعدن النفيس عالميًا.

أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي

عيار 24: 564.25 ريال

عيار 22: 517.25 ريال

عيار 21: 493.75 ريال

عيار 18: 423.25 ريال

عيار 14: 329.25 ريال

عيار 12: 282.25 ريال

عيار الذهبسعر الذهب 
عيار 24564.25 ريال 
عيار 22517.25 ريال 
عيار 21493.75 ريال 
عيار 18423.25 ريال 
عيار 14329.25 ريال 
عيار 12282.25 ريال 
الاونصة17551.50 ريال 
الجنيه الذهب3950.00 ريالا 
الأونصة بالدولار4680.21 دولار

سعر الأونصة والجنيه الذهب اليوم

سعر الأونصة بالريال السعودي: 17551.50 ريال

سعر الجنيه الذهب: 3950.00 ريالا

سعر الأونصة بالدولار: 4680.21 دولار

الذهب في السوق السعودي

يعد الذهب من أكثر الملاذات الآمنة التي تحظى باهتمام واسع داخل السعودية، سواء لأغراض الاستثمار أو الادخار أو المقبلين على الزواج، حيث تتغير الأسعار يوميًا وفقًا للتطورات العالمية في البورصات وحركة الدولار.

