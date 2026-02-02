تراجع كبير.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 2 فبراير

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 تراجعا ملحوظا في بداية تعاملات اليوم تزامنًا مع انخفاض سعر الذهب عالميًّا، حيث وصل سعر الأوقية حوالى 18 الف ريال سعودي.

أسعار الذهب عيار 24

سجلت أسعار الذهب عيار 24 في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 نحو 586 ريال سعودي، ما يعادل 156.43 دولار.

أسعار الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين 2 فبراير إلى 513.25 ريالًا، ما يعادل 136.87دولار.

أسعار الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 فى المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين ، نحو 440 ريال سعودي ، أى ما يعادل 117.32دولار.

أسعار الذهب عالميًا

وسجلت سعر الأوقية عيار 21 الاثنين 2 فبراير 2026 في المملكة العربية السعودية 18 ألف ريال سعودى ما يعادل: 4891.4دولارًا