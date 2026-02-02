قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحيل مجاني وإعارة.. 3 مطبات في مشوار الأهلي| إيه الحكاية؟
قائد بحري إسرائيلي سابق: واشنطن تفضل المسار الدبلوماسي مع إيران وتتحفظ على تدخل تل أبيب
محافظ شمال سيناء: 50 فلسطينيا أنهوا علاجهم داخل مصر ووصلوا إلى معبر رفح
أب يهدم منزل ابنته ويحاول إجبارها على التنازل عنه بسوهاج.. ما القصة؟
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين.. فيديو
تأجيل محاكمة زوجة مطرب المهرجانات مسلم في قضية سب بلوجر شهيرة
الإفتاء : لا حرج شرعًا بترديد الدعاء المشهور في ليلة النصف من شعبان
محمود مسلم: لا يمكن مساواة قصر العيني والدمرداش بمستشفى جامعة خاصة "دورين ورخامة"
تنفيذا للاتفاق مع قسد .. قوى الأمن الداخلي السورية تدخل إلى مدينة الحسكة
تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .. صور
وكيل تشريعية الشيوخ : 90‎%‎ من المستشفيات الجامعية غير حاصلة على موافقات الدفاع المدني
محمود فوزي: الطب هو وسيلة الدولة لكفالة حق الرعاية الصحية للمواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تنفيذا للاتفاق مع قسد .. قوى الأمن الداخلي السورية تدخل إلى مدينة الحسكة

تنفيذا للاتفاق مع قسد.. قوى الأمن الداخلي السورية تدخل مدينة الحسكة
تنفيذا للاتفاق مع قسد.. قوى الأمن الداخلي السورية تدخل مدينة الحسكة
هاجر رزق

دخلت قوات الأمن الداخلي السورية مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، في إطار تطبيق الاتفاق الأمني بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، حسب تقارير وسائل إعلام محلية.

وبدأ في وقت سابق اليوم تحرك أرتال قوات الأمن من مدينة الشدادي باتجاه الحسكة تمهيداً لدخوله المدينة.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" دخول قوى الأمن الداخلي إلى منطقة الشيوخ جنوبي مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي تنفيذا للاتفاق المبرم.

من جانبها أكدت وسائل إعلام محلية وقوع انفجار كبير في المنطقة الجنوبية للحسكة، في وقت لم تُعرف بعد تفاصيله، وسط تحليق مكثف لطائرات "التحالف الدولي" على ارتفاع منخفض فوق سماء المدينة، في مؤشر على المتابعة الدقيقة لتنفيذ بنود الاتفاق.

وكثّفت "قسد" انتشار حواجزها على مداخل المدينة، لا سيما على طريق تل تمر – الحسكة غرب المدينة، ومنعت دخول السيارات والمواطنين، بينما تنتشر دورياتها بكثافة عند دوار الصناعة وسط استنفار أمني لافت. 

وتداول أنباء عن تأجيل دخول قوى الأمن السوري إلى الحسكة إلى الساعة الثانية ظهرا اليوم.

في المقابل، أفادت شبكة "رووداو" بفرض حظر تجول في المدينة تزامناً مع التحضيرات الجارية لدخول الأمن السوري، بينما تجوب طائرات "التحالف الدولي" باستمرار سماء المنطقة. وأكدت المراسلة أن القوات الكردية لم تبدأ بعد انسحابها من مواقعها، ولا تتواجد أي قوات أمريكية أو تابعة للتحالف داخل الحسكة حاليا.

قوات الأمن الداخلي السورية الحسكة سوريا قوات سوريا الديمقراطي مدينة الشدادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض الكتاب يناقش مشروع أحمد أمين الفكري في ندوة موسعة

الأهلي

بالأسماء والتغييرات .. الأهلي يحسم قائمته الأفريقية قبل الأدوار الحاسمة لدوري الأبطال

وزيرة التنمية المحلية

1500 مخالفة .. تفاصيل نتائج الموجة 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد