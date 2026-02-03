قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل مازال ملاذا آمانا؟..خبير يكشف توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة
وصول دفعة ثانية من الفلسطينيين العائدين لغزة.. والاحتلال يطلق نيرانه بخانيونس
لحظة وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح.. فيديو وصور
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026| فيديو
فضيحة في إسرائيل.. اعتقال مسئولين بتهمة اختلاس تبرعات الحرب على غزة
الذهب يرتفع عالميا بأكثر من 3% لتعوض الخسائر الحادة
خلال الليل.. روسيا تشن هجوما على أوكرانيا بـ 450 مسيرة وأكثر من 60 صاروخا
وزير الزراعة يوجه بتخفيض أسعار البطاطس والبيض بمعرض المتحف الزراعي| تفاصيل
مطالب برفعها 20%.. موعد زيادة المعاشات 2026
ترامب يهدد بمقاضاة تريفور نوح بسبب "نكتة" عن إبستين
وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح لإنهاء إجراءات الدخول إلى قطاع غزة
الرئيس التركي أردوغان يبدأ اليوم جولة عربية تشمل السعودية ومصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طهران تفتح باب التفاوض النووي بشروط... تعرف عليها

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
القسم الخارجي

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تكليف وزير الخارجية عباس عراقجي بتمثيل طهران في مفاوضات نووية مباشرة مع الولايات المتحدة، مشددًا على أن أي حوار محتمل مشروط بتوافر بيئة تفاوضية مناسبة.

وجاء الإعلان بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض «عواقب سيئة» على إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ملفها النووي.

وقال بزشكيان، في منشور عبر منصة «إكس»، إنه أصدر تعليماته لوزير خارجيته بمتابعة المفاوضات «شريطة توفر بيئة خالية من التهديدات والتوقعات غير المنطقية»، مؤكدًا أن طهران لن تنخرط إلا في «مفاوضات عادلة ومنصفة».

وأضاف الرئيس الإيراني أن أي محادثات محتملة ستجري ضمن إطار المصالح الوطنية الإيرانية، وبما يراعي حقوق البلاد وسيادتها، دون تقديم تنازلات تحت الضغط.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن خلال الأسابيع الماضية، وسط تحذيرات متبادلة وتصعيد سياسي مرتبط بالبرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد.

عراقجي طهران إيران ترامب النووي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

محمود حجازي

حجز الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة بفندق شهير للتحريات

محمود كهربا

تفاصيل ليلة القبض علي كهربا في مطار الكويت

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أدعية ليلة النصف من شعبان

أدعية ليلة النصف من شعبان .. 5 دعوات لا تتركها حتى الفجر تُغير حالك من أحزان لأفراح

وفاة زوجة ونجل رئيس بالمحكمة الاقتصادية بأسيوط وإصابته في حادث انقلاب سيارة

وفاة زوجة ونجل رئيس بالمحكمة الاقتصادية بأسيوط وإصابته في حادث انقلاب سيارة

الذهب

شعبة الذهب تحذر: بلاش تبيع أو تشتري دلوقتي.. تفاصيل

سيد عبد الحفيظ

مخطط وشيك.. سر انقلاب سيد عبد الحفيظ علي مدير التعاقدات في الأهلي

ترشيحاتنا

الأهلي

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري

كريم بنزيما

أرحل برأس مرفوعة.. كريم بنزيما يوجه رسالة إلى جماهير اتحاد جدة

دونجا

استغني عن 7 ملايين جنيه.. تفاصيل جديدة في صفقة دونجا

بالصور

لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

فيديو

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

جهاد البنا

حلم ما كملش.. قصة وفاة نجل جهاد البنا تشعل تعاطف السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد