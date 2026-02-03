طهران تفتح باب التفاوض النووي بشروط... تعرف عليها

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تكليف وزير الخارجية عباس عراقجي بتمثيل طهران في مفاوضات نووية مباشرة مع الولايات المتحدة، مشددًا على أن أي حوار محتمل مشروط بتوافر بيئة تفاوضية مناسبة.

I have instructed my Minister of Foreign Affairs, provided that a suitable environment exists—one free from threats and unreasonable expectations—to pursue fair and equitable negotiations, guided by the principles of dignity, prudence, and expediency. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) February 3, 2026

وجاء الإعلان بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض «عواقب سيئة» على إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ملفها النووي.

وقال بزشكيان، في منشور عبر منصة «إكس»، إنه أصدر تعليماته لوزير خارجيته بمتابعة المفاوضات «شريطة توفر بيئة خالية من التهديدات والتوقعات غير المنطقية»، مؤكدًا أن طهران لن تنخرط إلا في «مفاوضات عادلة ومنصفة».

وأضاف الرئيس الإيراني أن أي محادثات محتملة ستجري ضمن إطار المصالح الوطنية الإيرانية، وبما يراعي حقوق البلاد وسيادتها، دون تقديم تنازلات تحت الضغط.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن خلال الأسابيع الماضية، وسط تحذيرات متبادلة وتصعيد سياسي مرتبط بالبرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد.