رياضة

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

يزن النعيمات
يزن النعيمات
يسري غازي

بين الحين والآخر يلجأ النادي الأهلي إلى عقد صفقات من العيار الثقيل لتدعيم المراكز الشاغرة فى ظل الإستحقاقات التي يرتبط بها المارد الأحمر محليا وقاريا ودوليا.

النادي الأهلي عاني في عديد الصفقات السوبر من لعنة الإصابات التي تضرب النجوم المراد التعاقد معها إثر الدخول فى مفاوضات تمهيدا للإلتحاق بصفوف كتيبة الشياطين الحمر.

نجم منتخب الأردن يزن النعيمات ليس الأول فى النجوم التي لاحقتهم الإصابات عقب دخلو النادي الأهلي فى مفاوضات للإنتقال إلي صفوف القلعة الحمراء.
 

يزن النعيمات
ذكرت تقارير إعلامية أن النادي الأهلي أنهي كافة التفاصيل المادية والإدارية الخاصة بصفقة انتقال نجم منتخب الأردن يزن النعيمات إلي القلعة الحمراء فى ميركاتو الشتاء.

وعقب التسريبات الخاصة بصفقة انتقال نجم منتخب الأردن يزن النعيمات إلي النادي الأهلي تعرض لاعب النشامي للإصابة بقطع الرباط الصليبي في مباراة العراق بربع نهائي كأس العرب 2025 بقطر.

وخضع لاعب منتخب الأردن يزن النعيمات لعملية رباط صليبي في الركبة، بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة النشامي أمام العراق في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025 في قطر.

وأجريت عملية الرباط الصليبي لنجم نشامي الأردن يزن النعيمات في مركز سبيتار الطبي في العاصمة القطرية الدوحة، بإشراف أطباء متميزين.

وينتظر أن يحدد الأطباء والجهاز الطبي لـ منتخب الأردن برنامج تأهيل للاعب تمهيدا لعودته بأسرع وقت إلى الملاعب.

ويأمل منتخب الأردن أن ينجح يزن النعيمات في اللحاق بصفوف منتخب النشامي خلال مشاركته المقبلة في كأس العالم، والتي تقام خلال حزيران المقبل في الولايات الأميركية المتحدة والمكسيك وكندا.

وأعلن نجم منتخب الأردن عبر حسابه بإنستغرام، نجاح عمليته الجراحية، التي أجريت له في مركز إسبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكانت الفحوصات الطبية والصور الشعاعية التي خضع لها اللاعب يزن النعيمات عقب انتهاء مباراة منتخب الأردن ونظيره العراقي في ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025، أظهرت تعرضه لقطع بالرباط الصليبي الأمامي، وفقا للاتحاد الأردني لكرة القدم.

وشهدت المباراة إصابة مهاجم "النشامى" في الدقيقة 7 ليتحامل على نفسه ويواصل اللعب قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 14 ليحل مكانه عودة الفاخوري.
 

محمد شكرى 
تعرض محمد شكري ظهير أيسر فريق سيراميكا كليوباترا ثم النادي الأهلي بقطع في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى خلال مباراة فريقه ضد المصري البورسعيدي في شهر أبريل عام 2024.

الأمر الذي استدعى خضوع محمد شكري لعملية جراحية وبرنامج تأهيلي طويل وهو ما أثر على مشاركته لكنه عاد وقدم أداءا جيدا مع فريق سيراميكا كليوباترا قبل أن يستعيده النادي الأهلي في صيف عام 2025. 

النادي الأهلي عقب إنهاء كافة التفاصيل مع مسئولي نادي سيراميكا كليوباترا لإنتقال محمد شكري إلي صفوف القلعة الحمراء تعرض اللاعب للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي.

أشرف داري
تعاقد النادي الأهلي مع المغربي أشرف داري لسد العجز فى دفاعات المارد الأحمر وتدعيم الخطوط الخلفية.

ومنذ تعاقد النادي الأهلي مع المغربي أشرف داري والأخير يعاني من إصابات متكررة ومختلفة في أوتار الركبة والعضلات الخلفية والكاحل مع تأكيد المسؤولين على أن طبيعة تكوينه البدني تتطلب برامج تأهيل خاصة وتدريبات استشفاء مكثفة لتجنب تكرارها، خاصة مع ميل بسيط في عضلات الحوض يضع ضغطًا إضافيًا عليه. 

وتعرض أشرف داري لـ إصابات الكاحل المتكررة وغاب بسببها فترات طويلة في 2021 كما عاني من إصابات العضلة الخلفية وتجددها بما في ذلك شد من الدرجة الأولى فضلا عن إصابة الفتق وتمزق في أوتار العضلات أسفل البطن.

جلال الدين مشاريبوف 

تعثرت صفقة انتقال اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف إلى النادي الأهلي في صيف عام 2022 بسبب تعرض اللاعب للإصابات المتكررة أبرزها التهاب في العمود الفقري.

الأمر الذي دفع إدارة النادي الأهلي لتجميد المفاوضات بعد الفحص الطبي وأكد اللاعب لاحقًا أنه هو من رفض إتمام الصفقة بسبب الإصابة وحاجته للعلاج حسب ما نشرت تقارير في عام 2022. 

الأهلي يزن النعيمات محمد شكري أشرف داري كأس العرب منتخب الأردن

